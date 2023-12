Tennis, Wta Awards: Swiatek giocatrice dell’anno, Andreeva la rivelazione

La Wta ha annunciato i suoi primi Awards per la stagione appena conclusa. Votata giocatrice dell’anno per la seconda volta consecutiva Iga Swiatek. Il premio al miglior doppio dell’anno è stato assegnato a Storm Hunter ed Elise Mertens, team al loro debutto e autore di una grande stagione conclusa con la prima posizione a fine anno. La giocatrice migliorata di più nel corso del 2023 è stata la cinese Zheng Qinwen, vincitrice del Palermo Ladies Open e capace di spingersi fino ai quarti degli Us Open prima di conquistare il suo secondo titolo nel Wta500 di Zhengzhou. Rivelazione dell’anno è stata votata Mirra Andreeva. Nessuna nelle ultime due stagioni si è protagonista di un salto simile nel ranking come quello fatto dalla giovane russa: da numero 405 del mondo fino alla 46esima posizione.

Elina Svitolina è stata invece eletta “Comeback player of the year”: lontana dal campo per 12 mesi dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, l’ucraina è tornata in azione lo scorso aprile vincendo dopo solo un mese il suo diciassettesimo titolo in carriera nel Wta500 di Strasburgo. Lo “Sportsmanship Award” e il “Player Service”, assegnato per il sostegno dimostrato nei confronti delle sue colleghe, se li è aggiudicati per il secondo anno consecutivo Ons Jabeur, “per la sua educazione, il sostegno, l’onestà e il rispetto dimostrato nei confronti del gioco sia in campo che fuori“. Il “Jerry Diamond ACES Award”, premio assegnato alla giocatrice che meglio ha promosso il tennis femminile, è andato all’americana Jessica Pegula. Il coach dell’anno è Tomasz Wiktorowski, allenatore di Swiatek, che ha riottenuto la leadership del ranking vinto il Roland Garros e le Wta Finals.