FANTACALCIO – Empoli-Lecce, autogol di Rafia: la decisione della Lega

L’Empoli trova il gol del pareggio. Nel match contro il Lecce, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Aurelio Andreazzoli pareggiano i conti e lo fanno anche in maniera fortunosa. Cambiaghi si isola sulla fascia destra, mette la palla al centro, ma arriva l’incredibile deviazione di Rafia con la palla che prende una traiettoria imprendibile per Falcone e finisce all’angolino. Non c’è alcun dubbio, è autogol. Per gli amici del fantacalcio quindi non è gol di Cambiaghi, ma autogol di Rafia.