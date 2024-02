Pallanuoto femminile, Mondiali Doha 2024: il Setterosa dilaga, travolto 25-3 il Sudafrica

Il Setterosa annienta il Sudafrica e bissa la vittoria della gara d’esordio contro la Gran Bretagna, imponendosi con un sonoro 25-3. A senso unico il secondo match dell’Italia femminile di pallanuoto nei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. All’Aspire Dome di Doha, la squadra di Silipo ha passeggiato contro le sudafricane e si avvicina così al big match con il Canada con il massimo della fiducia. A Sofia Giustini la palma di miglior realizzatrice del match (con 5 gol), mentre ad essere eletta MVP è stata Chiara Marletta.

“Partita facile, ma lo sapevamo. Adesso inizia il Mondiale, quello vero, che stiamo preparando da giorni. Giocare queste partite con tante controfughe e tante soluzioni in attacco da provare è divertente, purché venga sempre rispettato l’avversario. Abbiamo due giorni per prepararci al Canada: sarà una partita cruciale che analizzeremo a partire da stasera” ha dichiarato il Ct Carlo Silipo ai microfoni di Rai Sport.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL PROGRAMMA DELLA PALLANUOTO: DATE E ORARI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE

GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

CRONACA – Ottima partenza del Setterosa, che sblocca la gara con Silvia Avegno su calcio di rigore e raddoppia poco dopo con Cocchiere. Il Sudafrica accorcia le distanze, ma il resto del primo quarto è appannaggio delle azzurre. Segnano Giustini (doppietta), Tabani e Marletta, fissando il punteggio sul 6-1. Il dominio azzurro prosegue nella seconda frazione con le reti di Cocchiere e Giustini. Le avversarie interrompono la striscia negativa grazie a Versfeld, ma si tratta di una rete che si limita soltanto a rendere il passivo meno pesante. Prima dell’intervallo c’è tempo per le reti di Avegno, Cergol e Picozzi: parziale impietoso di 11-2 in favore delle ragazze di Silipo.

I gol di Cergol, Palmieri, Bianconi e Marletta inaugurano la ripresa, in cui la musica non cambia. Il Sudafrica segna quella che ormai è la sua consueta rete per tempo, sempre con Versfeld, ma Cocchiere e Marletta portano l’Italia sul 17-3, punteggio con cui termina la terza frazione. Nonostante la vittoria in ghiaccio, il Setterosa continua ad attaccare e trovare la via del gol. Segnano praticamente tutte: Bettini, Bianconi, Avegno, poi ancora Bianconi (altre due volte), Cergol e infine Giustini, che realizza altri due gol di cui uno a un solo secondo dal termine.