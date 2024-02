Maurizio Crozza imita Jannik Sinner: è la nuova maschera dello show satirico

La satira di Maurizio Crozza abbraccia lo sportivo italiano del momento: Jannik Sinner. Da venerdì 23 febbraio in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, si riaccendono i riflettori del programma “Fratelli di Crozza”, che nell’ultima stagione ha registrato picchi di oltre 1,4 milioni di telespettatori con oltre il 7% di share, attestandosi costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera. Oltre ai cavalli di battaglia del comico, si aggiunge un altro personaggio: Jannik Sinner, reduce dalla vittoria degli Australian Open. “Siccome tutto una parola? Ok a due mani”, è una delle battute della gag di Crozza. Lo show sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.