Volley, Nations League allargata a 18 squadre a partire dal 2025

Tramite un comunicato ufficiale, la Federazione Internazionale di volley ha reso noto che la Nations League, verrà allargata a diciotto squadre per genere – e non più divise in ‘core’ e ‘challenger teams’ – a partire dal 2025. Per permettere questa transizione, non sono previste retrocessioni alla fine della stagione 2024, mentre le squadre non ancora qualificate che si uniranno alla VNL saranno quelle con il punteggio più alto nel ranking mondiale maschile e femminile. Tale modifica prevede una conseguente nuova struttura della Fase Preliminare, con il numero dei giorni di gara settimanali ridotto da sei a cinque, per un totale di 232 partite.