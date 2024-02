Pallanuoto femminile, Mondiali Doha 2024: esordio comodo per il Setterosa, Gran Bretagna sconfitta 22-10

Tutto facile per l’Italia della pallanuoto femminile all’esordio nei Mondiali di Doha 2024. Il Setterosa ha infatti offerto una prestazione convincente sconfiggendo la Gran Bretagna con il punteggio di 22-10. Top scorer Bianconi e Avegno con 4 reti ciascuna, seguite da Cocchiere e Giustini a quota 3. Le ragazze del CT Carlo Silipo hanno da subito impresso il loro ritmo alla sfida, sbloccando la gara dopo pochi secondi grazie a Bianconi. Le britanniche trovano subito il pareggio con la palla in area per Rogers, che ringrazia e fa 1-1. Galardi e ancora Bianconi vanno a segno e inaugurano le prove di allungo per l’Italia, ma Tafazolli accorcia le distanze per le avversarie sul 3-2. Il rigore di Avegno e poi Viacava portano il vantaggio a tre, ma a pochi secondi dalla fine del primo quarto Brown è fortunata con l’ausilio della traversa ad accorciare sul 5-3.

Nei secondi 8′ Marletta su rigore e Gant fanno subito 7-3. Turner riavvicina la sua squadra, ma due gol fotocopia in fila di Giustini e una rete di Cocchiere danno il là all’allungo azzurro sul 10-4. Cutler trova il gol dalla distanza, ma ancora Giustini con un bel pallonetto fa 11-5. Nella terza frazione il Setterosa ingrana subito le marce alte e vola definitivamente via nel punteggio sul 14-5 con Viacava, Avegno e Bianconi. Falvey e Turner interrompono l’emorragia per la Gran Bretagna ma solo momentaneamente, perché due gol in fila di Cocchiere e la rete di Bianconi allo scadere portano il punteggio sul 17-7. Negli ultimi 8′ la musica non cambia, con l’Italia che controlla e allunga ancora con Bettini, Cergol, Gant e Avegno. Nel finale provano a rendere meno amaro il passivo le britanniche ma la sfida si chiude 22-10 in favore dell’Italia.

Così a fine gara il CT Carlo Silipo: “Giocare un Mondiale è sempre uno stimolo e ci dà tanta adrenalina, perché il fascino che sprigiona un evento così importante non si può sottovalutare. Vogliamo fare bene un bel percorso e migliorare la posizione di Fukuoka. Sei mesi fa siamo andati vicini al grande sogno, la consapevolezza c’è e faremo tesoro degli errori del passato“. Il tecnico azzurro ha poi concluso: “Stiamo recuperando anche tutte le ragazze compresa Cocchiere che aveva avuto un infortunio durante la preparazione degli Europei. Il nostro obiettivo è arrivare in fondo al mondiale. La partita dell’8 febbraio contro il Canada sarà quella decisiva per il nostro percorso iridato. Loro sono una squadra che conosce bene il modo di giocare europeo perché molte giocano da noi e hanno nello staff un tecnico valido come Posterivo. Sarà una bella sfida e ci faremo trovare prontissimi“.