Highlights e gol Manchester United-West Ham 3-0: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 1

Gli highlights e le azioni salienti di Manchester United-West Ham 3-0, match della ventitreesima giornata di Premier League. Esame di maturitĂ superato per i Red Devils. Al 23′ Hojlund, nel giorno del suo compleanno, sblocca il risultato. Al resto pensa Garnacho con la doppietta della sicurezza. Tre punti preziosi in chiave Europa per Ten Hag.