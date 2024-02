Wta Cluj 2024, Stefanini out al turno di qualificazione: si ritira dopo aver perso il secondo set

Lucrezia Stefanini non riesce a raggiungere Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani nel main draw del WTA 250 di Cluj Napoca. La toscana, numero otto del seeding cadetto, a causa di un problema fisico non ha bissato la qualificazione raggiunta la scorsa settimana nel torneo di Linz. Quest’oggi 2h e 30′ di battaglia per giocare due set contro la colombiana Arango, n°5 del tabellone: il primo finisce 7-6(2) per la nostra giocatrice, poi la sudamericana risponde con un 6-4 nella seconda frazione anch’essa molto lottata e in cui l’azzurra era riuscita a recuperare più volte un break di svantaggio, prima di cedere per l’ultima volta la battuta sul 4-5. Perso il parziale al decimo gioco, Lucrezia ha alzato bandiera bianca, andando a stringere la mano all’avversaria e al giudice di sedia.