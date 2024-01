Pallanuoto, Europei 2024: finale per il bronzo amara per il Setterosa. Niente pass olimpico, a Doha l’ultima chance

Niente podio europeo e per il momento anche niente pass olimpico in vista di Parigi 2024 per il Setterosa di Carlo Silipo. Nella finale per il bronzo continentale andata in scena a Eindovhen, l’Italia si arrende alla Grecia con il punteggio di 7-6, non riuscendo così a confermare la terza posizione che era arrivata nella passata edizione del torneo nel 2022. Una partita condotta sin dalle prime fasi dalla formazione ellenica, che ha poi ha dovuto subire la rimonta da parte delle Azzurre nell’ultimo periodo di gioco, prima di trovare la rete decisiva con Eleftheriado. Per quanto concerne Parigi, restano soltanto due posti a disposizione ed entrambi verranno assegnati ai Mondiali di Doha del prossimo mese.

“C’era tanta tensione, abbiamo avuto bisogno di troppo tempo per entrare in partita, ma alla fine la differenza è stata minima – ha dichiarato nel post-partita coach Silipo -. Tanti errori in attacco, che con un disattenzione difensiva però alla fine hanno pesato. Ora affrontiamo un Mondiale dove dobbiamo continuare su questa strada, su quello che abbiamo fatto oggi nella seconda metà di gara. Nulla è precluso in vista di Parigi, ora ci riposiamo qualche giorno e poi riprendiamo la preparazione per andarci a prendere il pass. Ci credo io e ci credono le ragazze”.

LA PARTITA – Inizio in salita per il Setterosa, che alla prima azione difensiva viene subito costretta all’inferiorità numerica e passa in svantaggio con la rete di Ninou. Un minuto dopo arriva anche il raddoppio delle elleniche, che sfruttano al meglio un’incomprensione delle azzurre con Plevritou lasciata completamente sola e libera di insaccare il gol del 2-0. Le ragazze di Silipo provano a reagire, Galardi si procura un rigore, ma la porta sembra stregata con Bianconi che si fa ipnotizzare. A due minuti dalla fine del quarto l’Italia si sblocca con un bel tiro dalla distanza di Picozzi allo scadere dei 30″, ma la leggenda Asimaki segna la terza rete per la propria squadra sul finire di quarto.

La musica non cambia nel secondo periodo, con Xenaki che punisce subito il Setterosa con il gol del 4-1 e le azzurre che faticano a creare azioni realmente pericolose. Coach Silipo chiama time-out per provare a riordinare le idee, ma il Setterosa non va oltre due traverse colpite prima da Bettini e poi da Banchelli. Si va all’intervallo lungo con la Grecia avanti di tre reti.

Al ritorno in vasca si segna poco, con le difese che riescono a prevalere sugli attacchi. L’Italia trova il suo secondo gol con una bell’azione ragionata che si conclude con un tiro da posizione centrale a segno da parte di Bianconi. La difesa regge bene, ma purtroppo – nonostante diverse superiorità numeriche – la terza rete non arriva e sul finire di quarto la Grecia torna a ruggire con di nuovo con la veterana Asimaki per il 5-2.

Il Setterosa non molla mai, però. Galardi trova una girata vincente per il 3-5 a inizio ultimo quarto, poi Bianconi allunga il parziale azzurro per il 4-5. Una doppia inferiorità numerica per le azzurre permette alla Grecia di rispondere con la rete di Plevritou, ma il match ora è alla pari. Viacava riporta la squadra sul -1, poi Galardi conquista un rigore e Avegno non sbaglia per la parità sul 6-6. Nuova reazione Grecia, che si riporta avanti a 2′ dalla fine con una conclusione sul primo palo di Eleftheriado. La formazione azzurra ci prova fino alla fine, reclama anche un rigore nel minuto conclusivo, ma il match si conclude con il successo per 7-6 da parte della Grecia.