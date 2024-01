Ciclismo su pista, Europei Apeldoorn 2024: Chiara Consonni e Miriam Vece ai piedi del podio

In archivio un’altra serata intensa agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda, purtroppo senza particolari acuti azzurri. Ethan Hayter conquista la medaglia d’oro nell’omnium, lo fa di prepotenza precedendo sul podio il danese Niklas Larsen, medaglia d’argento, e il belga Fabio Van den Bossche. Un vero peccato per Simone Consonni, che scivola dal terzo all’ottavo posto con una brutta corsa a punti che ha chiuso la competizione, 100 punti per lui e la sensazione di un’occasione persa.

E’ purtroppo medaglia di legno per Miriam Vece nei 500 metri con partenza da fermo. In quella che è senz’altro la sua disciplina prediletta, l’azzurra già argento nelle ultime due edizioni questa volta ad Apeldoorn non va oltre il quarto posto. Davanti alla cremasca, che chiude in 33.513, si piazzano Katy Marchant, che vince la medaglia d’oro, la Kouamé che si prende l’argento e la Grabosch terza e dunque bronzo.

Arriva un altro quarto posto per l’Italia nella gara dell’eliminazione femminile. Il trionfo è di una straordinaria Lotte Kopecky, la formidabile belga che nel giro di pochi minuti fa bis dopo aver conquistato l’oro nella gara a punti (in cui l’azzurra Silvia Zanardi è solo undicesima) L’argento è della tedesca Lea Lin Teutenberg, bronzo alla britannica Jessica Roberts ed è quarta, tra alcuni rimpianti, un’ottima Chiara Consonni.

Per quanto riguarda la gara a punti femminile, l’oro va alla belga Kopecky, argento per la norvegese Stenberg e bronzo per la ceca Machacova. Nella sprint maschile, infine, oro per il campione del mondo e padrone di casa olandese Lavreysen, che ha battuto nella finale il polacco Rudyk che si accontenta dell’argento, mentre il bronzo va all’israeliano Yakovlev.