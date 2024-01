Pattinaggio artistico, Europei Kaunas 2024: Guignard e Fabbri ancora sul tetto d’Europa nella danza

Charlene Guignard e Marco Fabbri ancora sul tetto d’Europa e sempre più nella storia del pattinaggio artistico italiano. Per la prima volta una coppia azzurra della danza riesce a ripetersi, e dopo il titolo continentale conquistato la passata stagione a Espoo arriva il bis e la conferma in quel di Kaunas, per un palmares che comprende anche due bronzi nel 2019 e 2022 a Tallin.

Il binomio tricolore, già in testa alla classifica dopo la rhythm dance, nella Free Dance si regala un’emozionante standing ovation da parte del pubblico lituano che viene premiata anche dai giudici: 127.58 il punteggio ottenuto nel segmento di gara odierno, per un totale di 214.38 che è valso l’oro davanti al 210.82 del duo britannico composto da Lilah Fear e Lewis Gibson. Sul terzo gradino del podio, ma ben più distante, la coppia di casa formata da Allison Reed e Saulius Ambrulevicius, che ha chiuso a 2023.37.

“Siamo super contenti, non solamente per la prestazione e per come abbiamo pattinato in maniera davvero pulita ma anche per come abbiamo gestito lo stress che questa sera era davvero molto forte. Il pubblico ha sostenuto la coppia lituana, cosa normale visto che siamo in Lituania, ma il supporto che abbiamo ricevuto e’ stato uno dei migliori che abbiamo mai avuto”. Questo è quanto hanno affermato gli azzurri nella mixed zone subito dopo la loro performance.

Buona prova anche da parte del duo Victoria Manni/Carlo Roethlisberger, che chiude in quindicesima posizione con il punteggio complessivo di 163.09. Grazie al successo odierno si chiude con due errori e altrettanti bronzi un Europeo di grande fattura per l’Italia, prima nel medagliere al termine della manifestazione lituana.

CLASSIFICA FINALE

1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 214.38 1 1

2 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 210.82 2 2

3 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 203.37 3 3

4 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 197.17 4 4

5 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 192.15 8 5

6 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 192.08 6 6

7 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 191.55 5 7

8 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 189.46 7 8

9 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 182.33 9 11

10 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 179.71 10 9

15 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 163.09 15 15