Mondiali pallanuoto maschile Fukuoka 2023: risultati, classifiche e tabellone

Tutti i risultati, le classifiche ed il tabellone del torneo di pallanuoto maschile ai Mondiali di Fukuoka 2023, in programma da domenica 16 a sabato 29 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che, oltre alle medaglie, assegnerà anche le prime carte per Parigi 2024. Le prime due squadre classificate infatti conquisteranno un biglietto ciascuna per i prossimi Giochi Olimpici. Al via anche il Settebello di Sandro Campagna, argento mondiale in carica, proverà a confermarsi ancora una volta tra le squadre più forti al mondo. Di seguito i risultati, le classifiche dei gironi ed il tabellone completo di pallanuoto maschile dei Mondiali di Fukuoka 2023 aggiornati in tempo reale

Mondiali Fukuoka 2023: risultati pallanuoto maschile

Gironi

LUNEDI’17 LUGLIO

2.00 Kazakistan-Usa (Gruppo A)

3.30 Australia-Grecia (Gruppo A)

5.00 Canada-Cina (Gruppo B)

6.30 Francia-Italia (Gruppo B)

9.00 Argentina-Croazia (Gruppo C)

10.30 Montenegro-Sudafrica (Gruppo C)

12.00 Ungheria-Giappone (Gruppo D)

13.30 Serbia-Spagna (Gruppo D)

MERCOLEDI’ 19 LUGLIO

2.00 Italia-Canada (Gruppo B)

3.30 Cina-Francia (Gruppo B)

5.00 Croazia-Ungheria (Gruppo C)

6.30 Spagna-Montenegro (Gruppo C)

9.00 Sudafrica-Serbia (Gruppo D)

10.30 Grecia-Kazakistan (Gruppo D)

12.00 Giappone-Argentina (Gruppo A)

13.30 Usa-Australia (Gruppo A)

VENERDI’ 21 LUGLIO

2.00 Ungheria-Argentina (Gruppo C)

3.30 Sudafrica-Spagna (Gruppo C)

5.00 Serbia-Montenegro (Gruppo D)

6.30 Usa-Grecia (Gruppo D)

9.00 Australia-Kazakistan (Gruppo A)

10.30 Cina-Italia (Gruppo A)

12.00 Croazia-Giappone (Gruppo B)

13.30 Francia-Canada (Gruppo B)

Le classifiche dei gironi

GRUPPO A

Usa 0V-0P

Australia 0V-0P

Kazakistan 0V-0P

Grecia 0V-0P

GRUPPO B

Cina 0V-0P

Francia 0V-0P

Canada 0V-0P

Italia 0V-0P

GRUPPO C

Croazia 0V-0P

Ungheria 0V-0P

Argentina 0V-0P

Giappone 0V-0P

GRUPPO D

Sudafrica 0V-0P

Serbia 0V-0P

Montenegro 0V-0P

Spagna 0V-0P

Il tabellone completo

OTTAVI DI FINALE

2A vs 3B

3A vs 2B

2C vs 3D

3C vs 2D

QUARTI DI FINALE

Vincente 2A-3B vs 1C

Vincente 3A-2B vs 1C

Vincente 2C-3D vs 1A

Vincente 3C-2D vs 1B