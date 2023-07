Mondiali nuoto Fukuoka 2023, Italia unica nazione a medaglia in ogni disciplina

Un Mondiale storico per l’Italia a Fukuoka. Con le ultime due giornate di gara ancora da concludere, la spedizione azzurra è l’unica nazione delle 194 al via nella competizione iridata a salire sul podio almeno una volta in tutte le discipline presenti. Gli azzurri sono andati infatti a medaglia nella pallanuoto con il bronzo del Setterosa, nei tuffi (bronzi per Bertocchi-Pellacani nel sincro trampolino e Pellacani-Santoro nel sincro misto trampolino) e nel nuoto artistico grazie agli argenti nel duo tecnico Cerruti-Ruggiero e team tecnico a squadre). Nel nuoto, poi, è arrivato l’oro nel fondo con la staffetta 4×1,5km formata da Pozzobon, Taddeucci, Acerenza e Paltrinieri, l’argento di Paltrinieri e il bronzo Acerenza nella 5 km), infine le medaglie in corsia con Ceccon (oro nei 50 farfalla e argento nei 100 dorso), Martinenghi (argento nei 100 rana), Quadarella (argento nei 1500 stile libero) e con la 4×100 stile libero (argento con Miressi, Frigo, Zazzeri e Ceccon).