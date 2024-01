LIVE – Italia-Grecia: finale per il bronzo Europei femminili 2024 pallanuoto in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Grecia, finale per il bronzo degli Europei femminili 2024 di pallanuoto, in corso di svolgimento ad Eindhoven fino a sabato 13 gennaio. Il Setterosa di Carlo Silipo, sconfitto dall’Olanda nonostante l’ottima prestazione, torna in acqua per salire sul podio e soprattutto staccare il pass olimpico per Parigi 2024. Dall’altra parte c’è la compagine ellenica, anch’essa a caccia di riscatto dopo la pensate sconfitta rimediata contro la Spagna in semifinale per mettersi al collo una medaglia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sul terzo gradino del podio? L’appuntamento è per le ore 19.00 di sabato 13 gennaio al Pieter van den Hoogenband Zwemstadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Grecia degli Europei femminili di pallanuoto 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

REGOLAMENTO: COME FUNZIONA LA NUOVA FORMULA

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FEMMINILI

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE MASCHILI

PALLANUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

ITALIA – GRECIA (inizia alle 19.00)