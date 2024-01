Formazioni ufficiali Monza-Inter, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Monza-Inter, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. L’ultima gara di Serie A in cui i nerazzurri non sono riusciti a trovare la via del gol è proprio quella dello scorso anno contro i brianzoli. La squadra di Inzaghi non dovrà dunque sottovalutare la trasferta dell’U-Power Stadium, che mette in palio tre punti estremamente preziosi per la lotta scudetto. Inter in campo con i favori del pronostico, ma Monza pronta a giocarsi le sue carte, nella speranza di invertire il trend contro le big. Di seguito le scelte dei due tecnici, Raffaele Palladino e Simone Inzaghi

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (3-4-1-2): 23 Sorrentino; 33 D’Ambrosio, 6 Gagliardini, 5 Caldirola; 13 Pedro Pereira, , 32 Pessina, 38 Bondo, 84 Ciurria; 28 Colpani, 21 V. Carboni; 47 Mota Carvalho. A disposizione: 1 Lamanna, 66 Gori, 2 Donati, 4 Izzo, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 18 Bettella, 19 Birindelli, 22 Pablo Marì, 24 Maric, 27 Maldini, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.