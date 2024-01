MOVIOLA – Verona-Empoli, Duda espulso per doppio giallo: errore di Doveri, non era fallo

Un errore dell’arbitro Doveri nel finale di Verona-Empoli. L’Hellas chiude la partita in dieci uomini a causa di un doppio giallo estratto all’indirizzo del centrocampista Duda. Dopo aver controllato male la sfera, il giocatore allunga la gamba e anticipa nettamente Corona. Le immagini chiariscono la dinamica: Duda prende palla e solo in un secondo momento tocca leggermente la gamba dell’avversario, ma l’intervento del centrocampista sembra regolare. Un cartellino pesante che costringerà Duda a saltare il prossimo impegno contro la Roma. Un errore per Doveri che fino a quel momento aveva diretto bene la partita del Bentegodi.