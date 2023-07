Italia-Francia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming pallanuoto maschile Mondiali Fukuoka 2023

Tutto pronto per Italia-Francia, partita valevole per il gruppo B di pallanuoto maschile dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Dopo la giornata dedicata alla pallanuoto femminile, si apre anche il torneo maschile. Il Settebello di Sandro Campagna, argento iridato in carica, scende in acqua con l’obiettivo di vincere per iniziare l’avventura con il piede giusto. Dall’altra parte c’è la formazione transalpina, che vuole provare a mettere in difficoltà gli azzurri. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 6.30 italiane di lunedì 17 luglio al Marine Messe Fukuoka Hall B di Fukuoka, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Francia di pallanuoto maschile dei Mondiali di Fukuoka 2023.

STREAMING E TV – La partita Italia-Francia di pallanuoto maschile dei Mondiali di Fukuoka 2023 sarà visibile per gli abbonati in diretta tv su Sky Sport Summer, oltre che in streaming su Sky Go e Now, ma anche in chiaro su Rai Due e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati per non perdersi davvero nulla.