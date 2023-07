Mondiali Fukuoka 2023, tuffi: Giovannini-Timbretti Gugiu conquistano l’accesso in finale nel sincro dalla piattaforma

Altre buone notizie dalla piscina dei tuffi in questa quarta mattinata di Mondiali 2023 in quel di Fukuoka, in Giappone. Dopo l’accesso in finale di Bertocchi e Pellacani nel sincro dai 3 metri, lo stesso obiettivo è stato raggiunto da Riccardo Giovannini ed Eduard Timbretti Gugiu nel sincro dalla piattaforma. La coppia azzurra ha chiuso in ottava posizione l’eliminatoria con un punteggio di 367.35 e a partire dalle ore 11:00 proverà un’impresa semi-impossibile, quella di raggiungere il podio e con esso anche una carta olimpica per Parigi 2024.

LA GARA – Ottima la prova degli azzurri reduci dal bronzo europeo a Cracovia 2023. Parton con un totale di 84.80 dopo i primi due tuffi obbligatori, poi arriva un 61.20 in un riplo salto mortale e mezzo avanti carpiato in cui si poteva far meglio. Ottimo il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (71.04), così come l’ultimo doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo che regala ai nostri un punteggio di 72.00. Nel mezzo un buon triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato da 68.31.

Solito dominio della Cina con Lijan Junie e Cao Yuan, mentre in seconda posizione troviamo la coppia britannica composto da Matthew Lee e Noah Williams, già argento lo scorso anno a Budapest. Terza posizione per il Messico con Kevin Berlin Reyes e Randal Willars Valdez. In finale anche Ucraina, Germania, Australia, Malesia, Polonia, Usa, Austria e Corea del Sud.