Buffon: “Io ds? Voglio mettermi alla prova dopo 32 anni”

L’attuale capodelegazione della Nazionale di calcio, Gigi Buffon è intervenuto da remoto all’inaugurazione del corso di formazione in Politiche e strategie delle società calcistiche all’Università di Teramo. “Diventare direttore sportivo è significato chiudere un cassetto di esperienze e mettermi alla prova, dopo 32 anni da calciatore – ha detto l’ex portiere di Juventus e Parma -. L’esperienza in campo non basta e la formazione giuridica, economica e manageriale è fondamentale per un dirigente sportivo a qualsiasi livello“.