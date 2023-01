Qualificazioni Parigi 2024, canottaggio: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia

Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca sempre meno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui la World Rowing per quanto riguarda il canottaggio. A Parigi parteciperanno 502 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà un posto assicurato per genere, mentre saranno quattro gli Universality Places (due femminili e due maschili). Ogni Nazione potrà schierare al massimo una imbarcazione per evento (24 atleti in tutto). Da sottolineare che i timonieri sono inclusi nelle quote sopra descritte e il genere del timoniere potrà variare: potrà esserci una donna timoniere in un equipaggio maschile e viceversa. Saranno 14 gli eventi a Parigi 2024, 7 per genere: singolo, due senza, due di coppia, quattro senza, quattro di coppia, otto, due di coppia pesi leggeri. Ma come funzionano le qualificazioni del canottaggio per Parigi 2024?

PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT

TUTTI I REGOLAMENTI DI QUALIFICAZIONE

PARIGI 2024: QUALIFICAZIONI CANOTTAGGIO

La prima occasione per staccare il biglietto per Parigi sarà ai Mondiali di Belgrado 2023, in Serbia (3-10 settembre). Qui potranno qualificarsi i migliori in classifica, secondo le seguenti quote per genere: 9 singoli, 11 due senza, 11 due di coppia, 7 quattro senza, 7 quattro di coppia, 5 otto e 7 due di coppia pesi leggeri (336 carte olimpiche complessive).

Altre 64 carte olimpiche verranno assegnate in occasione degli eventi di Qualificazione Continentale (Asia-Oceania, Africa, Americhe, Europa), a cui potranno partecipare solo le Nazioni ancora non qualificate o qualificatesi in una gara sola. In questi eventi verranno assegnati i pass in quattro specialità, secondo le seguenti quote: 5 nel singolo maschile e 5 nel singolo femminile per Asia-Oceania, Africa e Americhe, 3 per genere per l’Europa; 2 nel due di coppia maschile e 2 nel due di coppia femminile per Asia-Oceania, Americhe ed Europa, 1 per genere per l’Africa. Da sottolineare che ogni Nazione potrà qualificare al massimo 2 imbarcazioni nelle regate di Qualificazione Continentale.

FINAL QUALIFICATION REGATTA

Tutti i Paesi potranno infine partecipare alla Final Olympic Qualification Regatta, in programma a Lucerna, in Svizzera (2024). A staccare il pass per Parigi 2024 saranno le migliori due imbarcazioni di ciascuna delle sette specialità olimpiche (96 quote complessive).

QUALCHE PRECISAZIONE SUGLI EQUIPAGGI

Da sottolineare che le quote verranno assegnate alla Nazione. Non ci saranno vincoli per le quote conquistate ai Mondiali di Belgrado 2023: a Parigi 2024 potranno essere schierati equipaggi con atleti diversi e gli atleti potranno gareggiare in eventi diversi da quelli disputati nel 2023.

Diverso invece il discorso per le quote conquistate negli eventi di qualificazione continentale di Africa, Asia-Oceania, Americhe ed Europa e nella Final Qualification Regatta: gli atleti che qualificano l’imbarcazione dovranno gareggiare nello stesso evento a Parigi 2024. Allo stesso modo, nel caso degli Universality Places, le quote saranno assegnate a specifici atleti e questi atleti dovranno partecipare in quegli eventi (se la quota in questione viene accettata).

UNIVERSALITY PLACES

Come detto, ci saranno in tutto quattro Universality Place per il canottaggio: due per il singolo maschile e due per il singolo femminile. Il 1° ottobre 2023 il Cio inviterà le Nazioni eleggibili a richiedere l’assegnazione di queste quote (richiesta consentita entro il 15 gennaio 2024). La Commissione Tripartita poi, al termine del periodo di qualificazione ed entro il 7 giugno 2024, deciderà a chi assegnare i quattro pass in questione.

QUI IL REGOLAMENTO COMPLETO