Qualificazioni Parigi 2024, calcio: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia

Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche la FIFA per quanto riguarda il calcio. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno 12 squadre femminili e 16 maschili, per un totale di 504 atleti (18 atleti per ciascuna formazione, 288 uomini e 216 donne nel complesso). La Francia, in quanto Paese organizzatore, ha assicurata la presenza sia della nazionale femminile che di quella maschile. Non sono invece previsti Universality Places. Ma come funzionano le qualificazioni?

LE QUALIFICAZIONI MASCHILI

Il torneo olimpico maschile è riservato alle Nazionali Under 23. Alle partite di qualificazione non potrà partecipare nessun atleta nato prima dell’1 gennaio 2001, mentre alle Olimpiadi ogni squadra potrà schierare un massimo di tre atleti over-aged, ossia nati prima dell’1 gennaio 2001. Le quote saranno assegnate rispettando le seguenti quote continentali: 3 per l’AFC (Asia) e 3 per la CAF (Africa) con uno spareggio che deciderà chi tra AFC e CAF avrà diritto ad una quarta quota, due per la Concacaf (Nord, Centro America e Caraibi), due per la CONMEBOL (Sudamerica), uno per l’OFC (Oceania) e tre per l’UEFA (Europa).

Per quanto riguarda l’Asia, sarà la Coppa d’Asia U23 2024 ad assegnare i pass olimpici, mentre Nord, Centro America e Caraibi si giocheranno la qualificazione in occasione del Campionato Under 20 2022 (18 giugno-4 luglio in Honduras). Per l’Africa sarà la Coppa d’Africa per Nazioni U23 (24 giugno-8 luglio 2023) a qualificare per le Olimpiadi, mentre per l’Europa saranno gli Europei U21 (21 giugno-8 luglio 2023). Per Oceania e Sudamerica la Fifa comunicherà prossimamente le modalità di qualificazione.

LE QUALIFICAZIONI FEMMINILI

Il torneo olimpico femminile è aperto anche alle squadre Senior, senza limiti di età. Una quota, come detto, sarà riservata alla Francia, mentre le altre 11 saranno assegnate rispettando le quote continentali: due all’AFC (Asia), due alla CAF (Africa), due alla Concacaf (Nord e Centro America e Caraibi), due alla CONMEBOL (Sudamerica), una all’OFC (Oceania) e due all’UEFA (Europa). Per quanto riguarda l’Asia si svolgerà un torneo di qualificazione olimpica nel 2024, mentre per l’Europa sarà la UEFA Nations League ad assegnare le carte olimpiche.

Il Campionato Concacaf (4-18 luglio 2022 in Messico) assegnerà una quota per Nord e Centro America e Caraibi, mentre a settembre 2023 verrà assegnata un’altra quota tramite i Play-off delle Qualificazioni Olimpiche Concacaf. Le quote riservate al Sudamerica saranno assegnate invece in base alla classifica finale della Copa America Femminile (8-30 luglio 2022 in Colombia). Per Oceania e Africa la Fifa comunicherà prossimamente le modalità di qualificazione.