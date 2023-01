Tottenham, Conte non ci sta: “Noi favoriti? E’ follia. Siamo da quinto posto” (VIDEO)

di Sofia Cioli 23

“Ricordo che in estate molti ci davano tra i favoriti. In base alla mia esperienza era una follia”. Così Antonio Conte, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Aston Villa. L’allenatore italiano ha spiegato cos’è necessario per costruire una squadra vincente: “Per diventare una squadra pronta a vincere qualcosa servono solide fondamenta, ovvero 14 o 15 giocatori forti, con qualità. E giovani che devono crescere. Ogni stagione puoi aggiungere due giocatori, ma due giocatori da 50, 60, 70 milioni, giocatori forti che possono migliorare la qualità e il livello della squadra. Questo però è un processo. La gente pensa che tu arrivi e vinci. Questo può succedere a squadre abituate a vincere. Quando non sei abituato devi creare questa situazione, c’è bisogno di tempo e pazienza”.