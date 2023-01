Lens-Psg, sangue e oro di nuovo avanti: Openda buca Donnarumma, gol del 2-1 (VIDEO)

di Giorgio Billone 47

Il Lens è di nuovo in avanti sul Psg. Protagonisti di un primo tempo strepitoso, i sangue e oro riescono a segnare il 2-1 tornando in vantaggio con il gol di Openda, bellissimo. Fofana recupera palla e lancia l’attaccante, che è bravissimo a dribblare il diretto marcatore per poi bucare Donnarumma con la sfera che passa sotto al corpo del portiere italiano. In alto ecco il video.