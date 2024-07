Parigi 2024, regolamento vela: come funziona, tutto quello che serve sapere

Il regolamento della vela alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma tra il 28 luglio e l’8 agosto al Porto di Marsiglia: ecco, di seguito, tutto quel che serve sapere. Il programma olimpico della vela prevede 10 eventi: windsurf (iQFoil) maschile e femminile, Formula Kite maschile e femminile, 49er FX femminile, 49er maschile, ILCA 7 maschile, ILCA 6 femminile, 470 misto e Nacra 17 misto. Tutte queste gare si disputano in regate di flotta: le imbarcazioni gareggiano l’una contro l’altra e a vincere è la prima barca che taglia il traguardo. Ciascuna categoria prevede una serie di apertura e una Medal Race finale. Il numero di gare previste varia da categoria a categoria:

iQFoil, sia maschile che femminile: 22 gare della serie di apertura, una gara dei quarti di finale, 1 gara di semifinale, 1 Medal Race;

49er FX femminile e 49er maschile: 12 gare della serie di apertura ed una Medal Race;

ILCA 7 maschile e ILCA 6 femminile: 10 gare della serie di apertura ed una Medal Race;

Formula Kite, sia maschile che femminile: 16 gare della serie di apertura, 12 gare di semifinale, 6 Medal Races.

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PROGRAMMA COMPLETO PARIGI 2024: DATE E ORARI DI TUTTI GLI SPORT

VELA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

IL PUNTEGGIO E LA CLASSIFICA FINALE

Dopo ogni regata della serie di apertura, alle imbarcazioni viene assegnato un punteggio sulla base del piazzamento: 1 punto alla prima classificata, 2 punti alla seconda, 3 alla terza e così via. Se una barca non parte, non arriva al traguardo, si ritira o viene squalificata, verrà assegnato a quella barca un punto in più rispetto al numero di barche iscritte alla serie. Se una barca viene squalificata o si ritira al termine della regata, ogni imbarcazione con un piazzamento peggiore di quella imbarcazione guadagna una posizione. Se le barche tagliano il traguardo contemporaneamente in perfetto pari merito, i punti delle due posizioni in ballo vengono sommati e divisi equamente tra le due imbarcazioni (per esempio, se due barche arrivano seconde a pari merito, si sommano i punti della seconda e della terza posizione (2+3=5) e si dividono equamente, quindi queste due barche ricevono 2,5 punti ciascuna).

Al termine della serie di apertura, le 10 barche con il punteggio più basso accedono alla Medal Race, tenendo presente che i velisti possono escludere il loro piazzamento peggiore ottenuto nelle regate della serie di apertura. Non si possono invece escludere piazzamenti nella Medal Race, dove i punti valgono doppio. Da sottolineare che il punteggio ottenuto nella prima parte di gara viene mantenuto anche nella Medal Race. La classifica finale dunque è data dalla somma dei punteggi: vince l’imbarcazione con il punteggio più basso. In caso di parità di punteggio, tutti i punteggi di regata di ciascuna barca (senza escludere il piazzamento peggiore) verranno elencati dal migliore al peggiore: al primo punto in cui c’è una differenza la parità si risolverà a favore della barca con il miglior punteggio. Se la parità persiste, allora le barche verranno classificate in base al loro punteggio nell’ultima regata. In caso di ulteriore parità, si andranno a guardare i punteggi ottenuti nelle penultime regate e così via fino a quando tutte le parità non saranno sciolte.