Parigi 2024, regolamento judo: come funziona, tutto quello che serve sapere

Il regolamento del judo alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma tra il 27 luglio ed il 3 agosto alla Champ de Mars Arena di Parigi: ecco, di seguito, tutto quel che serve sapere. Il programma olimpico del judo prevede le gare individuali nelle 14 categorie di peso (48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg e +8kg femminili, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg e +100kg maschili) e il team event misto. Per ciascuna categoria di peso, si svolge un Round of 16, seguito da quarti di finale, semifinali e finali. Si tratta sostanzialmente di un tabellone ad eliminazione diretta, con l’eccezione dei ripescaggi: gli atleti sconfitti nei quarti di finale e nelle semifinali hanno la possibilità di rimanere in corsa per il bronzo. Infatti, i quattro sconfitti nei quarti di finale si sfidano in due match di ripescaggio (i due sconfitti nella parte alta del tabellone si sfidano tra loro e così i due sconfitti nella parte bassa). I due vincitori di questi incontri di ripescaggio accedono alle due finali per il bronzo, dove incontrano gli atleti sconfitti nelle semifinali. Si svolgono dunque due finali per il terzo posto, con conseguente assegnazione di due medaglie di bronzo. Scopriamo, di seguito, come si compone il tabellone e come funziona la gara a squadre miste.

TEAM EVENT MISTO: COME FUNZIONA

Ogni squadra mista è composta da sei atleti (3 donne e 3 uomini) appartenenti a sei diverse categorie: 57kg, 70kg e +70kg per le donne e 73kg, 90kg e +90kg per gli uomini. Questo considerando che ciascun judoka può competere anche in una categoria di peso superiore a quella in cui gareggia a livello individuale (per esempio, una donna della categoria 52kg può competere con la squadra nei 57kg). Ogni match prevede sei round che vede sfidarsi i componenti delle due squadre appartenenti alla stessa categoria: il judoka che vince il proprio round guadagna 1 punto per la squadra. Se al termine dei sei round le squadre si trovano sul punteggio di 3-3, una delle sei categorie verrà estratta a sorte e i due atleti di quella categoria si sfideranno nuovamente in un settimo round che fungerà da “bella”: il judoka che vince regala alla sua squadra il passaggio del turno. Il team event segue lo stesso tabellone dei tornei individuali, compresi i ripescaggi tra le squadre perdenti dei quarti di finale.

COME SI COMPONE IL TABELLONE

In ogni categoria di peso, i migliori 8 atleti in base al ranking mondiale vengono inseriti in tabellone in modo che non si incontrino nelle prime fasi del torneo. Gli altri atleti vengono invece collocati nel tabellone eseguendo un sorteggio. Nel team event misto, le migliori 4 squadre vengono inserite in tabellone in base al ranking e tutte le altre squadre vengono poi collocate tramite sorteggio.