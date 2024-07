Parigi 2024, regolamento skateboard: come funziona, tutto quello che serve sapere

Il regolamento dello skateboard alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma il 27 e 28 luglio ed il 6 e 7 agosto a La Concorde 3 di Parigi: ecco, di seguito, tutto quel che serve sapere. Il programma olimpico dello skateboard, sport che ha fatto il suo esordio ai Giochi nell’edizione di Tokyo 2020, prevede quattro eventi, due per genere: Street e Park. Si tratta di due specialità che si svolgono su diversi tracciati e quindi richiedono diverse capacità per eseguire le acrobazie. Nello Street i percorsi emulano l’ambiente urbano con scale, ringhiere e sporgenze come ostacoli, mentre nel Park i percorsi sono principalmente a forma di scodella con gli atleti che cercano di prendere molta velocità per ottenere una maggiore altezza nei loro tricks. Scopriamo, di seguito, i format di gara e come funzionano i punteggi.

STREET

Nello Street gareggiano 22 atleti per genere, ognuno dei quali esegue due run da 45 secondi l’una per tentare cinque acrobazie. Il format di gara prevede un round preliminare ed una finale, a cui accedono i migliori otto atleti dei preliminari. In finale si azzera tutto e non si conservano i punteggi ottenuti nei preliminari. Le run e le acrobazie vengono valutati con un punteggio che va da 0 a 100 punti in base all’impressione generale, che si basa su criteri quali difficoltà, esecuzione e varietà. Un atleta può decidere anche di cancellare un trick per provare a migliorarlo: viene dato uno zero per il trick precedentemente eseguito e l’atleta può ripetere quel trick. In ogni turno, il punteggio finale di ciascun atleta è dato solamente dalla run migliore e dai due migliori trick (e quindi può raggiungere al massimo 300 punti). In caso di parità, a prevalere sarà l’atleta con il punteggio più alto nella singola run. In caso di ulteriore parità, sarà l’atleta con il punteggio più alto nel singolo trick a prevalere in classifica.

PARK

Nel Park gareggiano 22 atleti per genere, ognuno dei quali esegue tre run da 45 secondi, ma solo la run con il migliore punteggio verrà utilizzata per stilare la classifica. Il format di gara prevede un round preliminare ed una finale, a cui accedono i migliori otto atleti dei preliminari. In finale si azzera tutto e non si conservano i punteggi ottenuti nei preliminari. Ogni run viene valutata da cinque giudici con un punteggio che va da 0 a 100 punti in base all’impressione generale, che si basa su criteri quali altezza, difficoltà, varietà e velocità. Il punteggio più alto e quello più basso vengono esclusi e la media degli altri tre punteggi dà il punteggio finale della singola run. In caso di parità di punteggio, a prevalere sarà l’atleta con il punteggio più alto nella sua seconda run.