Parigi 2024, regolamento tiro a segno: come funziona, tutto quello che serve sapere

Il regolamento del tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma tra il 27 luglio ed il 5 agosto al Chateauroux Shooting Center di Parigi: ecco, di seguito, tutto quel che serve sapere. Il programma olimpico del tiro a segno prevede 10 eventi: carabina ad aria compressa 10m maschile e femminile, carabina 3 posizioni 50 metri maschile e femminile, pistola ad aria compressa 10m maschile e femminile, pistola automatica 25m maschile, pistola 25m femminile, carabina ad aria compressa 10m mista e pistola ad aria compressa 10m mista. Ogni specialità prevede un round di qualificazione, in cui gli atleti sparano ad un bersaglio di 10 anelli di punteggio: i migliori 8 atleti accedono alla finale, ad eccezione della pistola automatica 25m maschile in cui solo i primi 6 passano il turno.

Nelle finali delle gare con la carabina, i dieci anelli del bersaglio vengono suddivisi in 10 zone di punteggio con 10.9 come punteggio maggiore possibile. Nelle gare con la pistola, gli atleti sparano in piedi tenendo l’arma con una sola mano, senza supporti. Nella sola gara della pistola automatica maschile viene utilizzato un bersaglio più grande, sempre di 10 anelli, in cui però solamente i cinque anelli centrali assegnano punti. Le finali di tutte le specialità prevedono 10 tiri per ciascuna atleta, mentre per le qualificazioni il numero di colpi cambia in base alla specialità: 60 colpi nelle qualificazioni di pistola e carabina 10m maschile, pistola automatica 25m maschile, pistola 25m femminile e carabina 3 posizioni femminile, 40 colpi per carabina e pistola 10 metri femminile, mentre sono 120 i colpi previsti nelle qualificazioni maschili della carabina 3 posizioni 5om. Scopriamo, di seguito, nel dettaglio quali serie sono previste in finale per ciascuna specialità e cosa succede in caso di pari meriti.

TIRO A SEGNO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

COME SI SVOLGONO LE FINALI

Nella carabina 10m e nella pistola 10m, sia per gli uomini che per le donne, sono previste due serie da tre colpi ciascuna da sparare in 150 secondi per serie, seguiti da 14 colpi singoli da sparare ciascuno in 50 secondi per un totale di 20 colpi. Il peggior tiratore della finale viene eliminato dopo 8 tiri, dopodiché si procede con eliminazioni ogni due tiri fino a decidere il vincitore. Nelle finali della carabina 3 posizioni 50 metri sono previste 5 serie da tre colpi in ginocchio (200 secondi per serie), 5 serie da tre colpi a terra (150 secondi per serie) e 5 serie da due colpi in piedi (250 secondi per serie). I due finalisti peggio classificati vengono eliminati dopo questi 10 colpi in piedi. Dopodiché la finale prosegue con 5 colpi singoli in piedi (ciascuno in 50 secondi), con il peggior classificato eliminato al termine di ciascun tiro.

Nella pistola automatica 25m maschile sono previste 8 serie da 5 colpi ciascuna (4 secondi per serie). L’eliminazione del peggior tiratore in classifica inizia al termine della quarta serie e continua fino all’ottava serie, quando si decide il vincitore della medaglia d’oro. Ogni colpo a segno vale un punto, un bersaglio mancato conta zero punti (la zona di punteggio è all’interno della zona 9.7). Nella pistola 25 metri femminile è prevista una semifinale con due serie da 5 colpi ciascuna e le sfide per le medaglie. Le migliori due classificate delle semifinali si giocano la medaglia d’oro, mentre la terza e la quarta classificata si sfidano nella finale per il bronzo. Entrambe le finali si svolgono serie per serie, dove l’atleta con il totale di successi più alto in ciascuna serie riceve 2 punti, mentre un pareggio regala 1 punto a ciascun atleta. La zona di punteggio valida è all’interno della zona 10.2.