Parigi 2024, regolamento pentathlon moderno: la formula e come funziona

Il regolamento di pentathlon moderno alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma dall’8 all’11 agosto: ecco, di seguito, tutto quel che serve sapere. Il pentathlon moderno vedrà svolgersi le gare individuali con 36 donne e 36 uomini al via (massimo 4 per genere per nazione). Le gare si svolgono in due giornate, una dedicata alle qualificazioni ed una per la finale. Gli atleti si cimentano in cinque specialità in quattro eventi: equitazione, scherma, nuoto e Laser Run che combina tiro a segno e corsa. Una novità rispetto a Tokyo 2020 riguarda l’atto conclusivo, che si svolgerà interamente nell’arco di 90 minuti (20’ equitazione, 15’ scherma, 10’ nuoto e 15’ Laser Run). Nelle qualificazioni si svolgono Ranking Round e Bonus round di scherma, equitazione e nuoto. In finale, l’ordine delle discipline sarà: equitazione, Bonus Round di scherma, nuoto e Laser Run. Scopriamo dunque nel dettaglio il regolamento e come funzionano le gare di pentathlon moderno.

SCHERMA

Gli incontri di scherma del pentathlon moderno si disputano con la spada, ogni assalto dura un minuto e il primo che mette a segno una stoccata vince. Se nessuno dei due avversari mette a segno una stoccata, allora entrambi perdono l’incontro. In caso di doppia sconfitta, il vincitore dell’incontro è il pentathleta meglio piazzato nella start list. Il Ranking Round di scherma si svolge con il format del girone all’italiana ed ogni atleta affronterà a turno tutti gli avversari. Il 70% degli incontri vinti corrisponde a 250 punti, ogni vittoria in più o in meno aggiunge o toglie rispettivamente 5 punti. Non si perdono punti in caso di sconfitta per cui se un atleta termina il round senza vittorie rimane a 0 punti.

I risultati ottenuti nel Ranking Round rimangono validi ed i punti ottenuti andranno a sommarsi a quelli ottenuti nel Bonus Round. L’ordine di partenza del Bonus Round dipende dai risultati del Ranking Round. Nel Bonus Round, infatti, il primo assalto sarà tra l’ultimo ed il penultimo della classifica al termine del Ranking Round. Chi vince rimane in pedana e se la vede con il terzultimo e così via finché tutti gli atleti tirano in pedana. Per ogni incontro vinto, l’atleta riceve due punti bonus. Se l’atleta vincitore del ranking round si aggiudica il suo unico incontro, allora riceverà 4 punti bonus.

EQUITAZIONE

La prova di equitazione si svolge a tempo su un percorso di 350-400 metri di lunghezza con 10 ostacoli. Devono essere incluse almeno due combinazioni di due elementi e almeno 5 ostacoli devono essere alla massima altezza. I cavalli vengono assegnati agli atleti in modo casuale: dieci minuti prima del riscaldamento, il pentathleta primo in classifica dopo il Ranking Round di scherma sorteggerà un cavallo e di conseguenza verranno distribuiti gli altri cavalli (precedentemente numerati) a tutti gli altri atleti. Ogni pentatleta avrà poi 20 minuti per entrare in sintonia con il cavallo prima di eseguire la prova. L’ordine di partenza della prova di equitazione sarà la classifica del Ranking Round di scherma ribaltata (il primo classificato sarà l’ultimo ad esibirsi).

Il tempo impiegato dal pentatleta a completare la prova viene misurato (in secondi) dall’istante in cui la parte anteriore del cavallo passa la linea di partenza al momento in cui il pentatleta a cavallo supera la linea del traguardo. Ai fini del calcolo del punteggio, il tempo si registra in secondi completati e quindi tutte le frazioni inferiori al secondo vengono arrotondate (per esempio, 28.9 secondi verranno considerati 28 secondi). Una prova pulita eseguita nel tempo consentito frutterà all’atleta 300 punti; eventuali penalità verranno detratte da questa cifra. La classifica viene stilata in base ai punti ottenuti. In caso di parità sarà decisivo il “tempo ottimale”, ossia il tempo più vicino al tempo consentito.

Sono previste penalità di 7 punti per ogni ostacolo caduto (toccato dall’atleta o dal cavallo) e di 10 punti per ciascuna disobbedienza del cavallo (per esempio, per ogni tentativo mancato di saltare lo stesso ostacolo) o infrazioni di altro tipo (non fermarsi quando suona la campana, se in riscaldamento vengono eseguiti più salti di quelli consentiti, se al termine della prova non si accarezza il cavallo). Inoltre, è prevista una detrazione di 1 punto per ogni secondo che supera il tempo consentito, definito prima della gara in base al percorso. Alcune infrazioni portano invece all’eliminazione come, ad esempio: saltare un ostacolo nella direzione sbagliata, iniziare la prova prima che venga dato il segnale, superare il tempo limite (che è di 30 secondi superiore al tempo consentito) oppure 3 rifiuti del cavallo. La squalifica invece scatta in caso di gesti antisportivi o maltrattamento del cavallo.

NUOTO

La prova di nuoto si svolge sui 200 metri stile libero. La classifica ed i punti assegnati dipenderanno dal tempo ottenuto (misurato in centesimi di secondo). Il punteggio verrà così assegnato: un tempo compreso tra 2’30”00 e 2’30”49 porterà 250 punti, un tempo di 2’30”50-2’30”99 porterà 249 punti, un tempo di 2’31”00-2’31”49 porterà 248 punti e così via.

LASER RUN

La Laser Run include corsa e tiro a segno. Si corrono cinque giri da 600 metri ciascuno per un totale di 3000 metri, intervallati da 4 serie di tiro con pistola laser su bersagli posti a 10 metri di distanza. Ogni serie prevede cinque bersagli da colpire con un numero illimitato di colpi in un tempo massimo di 50 secondi. Se terminati i 50 secondi ed uno o più bersagli non sono stati colpiti, l’atleta può riprendere la corsa senza essere penalizzato.

L’ordine di partenza sarà determinato dal punteggio ottenuto dagli atleti nelle precedenti prove. I punteggi saranno infatti convertiti in tempo, così da definire partenze scaglionate per la Laser Run: un punto di differenza si tramuterà in un secondo di ritardo in partenza. Il pentathleta con il maggior numero di punti dunque sarà il primo a partire e sparerà nella stazione n.1 al poligono. Il primo a tagliare il traguardo con una qualsiasi parte del busto (diverso da testa, collo, braccia, gambe, mani o piedi) sarà il campione olimpico di pentathlon moderno.