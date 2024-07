Parigi 2024, regolamento arrampicata: come funziona, tutto quello che serve sapere

Il regolamento dell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 5 al 10 agosto a Le Bourget Sport Climbing Venue di Saint-Denis: ecco, di seguito, quali sono le specialità e tutto quel che serve sapere. Dopo l’esordio a cinque cerchi a Tokyo 2020 con la prova combinata delle tre specialità, ai Giochi in Francia si svolgeranno due gare per genere: speed e boulder&lead. Saranno al via complessivamente 68 atleti, equamente divisi tra uomini e donne: 40 nella prova combinata boulder&lead e 28 nella velocità, rispettando il massimo di due per Nazione per gara. Scopriamo dunque come funzionano nel dettaglio le due gare olimpiche di arrampicata sportiva, speed e boulder&lead.

SPEED

QUALIFICAZIONI

Nella velocità gli atleti, dopo il segnale di partenza, devono scalare il più rapidamente possibile una parete alta 15 metri inclinata di cinque gradi, toccando con entrambe le mani il pad-interruttore in cima per fermare il tempo. Il format prevede un turno di qualificazione con una serie di gare, le Seeding Heats, pari al numero di partecipanti. L’ordine di partenza della Corsia A sarà determinato casualmente: l’ordine di partenza della corsia B seguirà lo stesso criterio della Corsia A ma con uno sfalsamento del 50%. Ad esempio, se la lista di partenza include 20 o 21 atleti, l’atleta che partirebbe 11° sulla Corsia A partirà in realtà 1° sulla Corsia B.

Ogni atleta gareggerà una volta su ciascuna corsia. Al termine verrà stilata una classifica sulla base del miglior tempo valido siglato da ciascun atleta. In caso di parità, si guarderà anche il secondo tempo valido di ciascun atleta. A seguire, verranno classificati gli atleti che, pur non avendo un tempo valido (causa caduta, per esempio), hanno iniziato almeno una prova e non hanno commesso false partenze. Infine, saranno classificati gli atleti autori di false partenze in uno o entrambi i tentativi in base al tempo valido (se fatto in una prova). Se non ci fosse neanche un tempo valido, si classificheranno meglio gli atleti il cui secondo risultato è una caduta, poi gli atleti il cui secondo risultato è una falsa partenza, infine gli atleti che hanno registrato un solo risultato.

Se gli atleti che fanno registrare risultati validi nelle Seeding Heats saranno meno di 10, i migliori 8 al termine del turno di qualificazione si qualificheranno al round finale. Qualora il numero di atleti che fanno registrare risultati validi nelle Seeding Heats fossero 10 o più, i migliori classificati si sfideranno testa a testa nelle Elimination Heats per decretare chi passerà il turno. Se gli atleti che fanno registrare un risultato valido nelle Seeding Heats fossero 10 o 11, si svolgeranno 5 Elimination Heats, se fossero 12 o 13 si svolgeranno 6 Elimination Heats, se fossero 14 o più si svolgeranno 7 Elimination Heats. Se al termine delle Seeding Heats, la quota raggiunta per le Elimination Heats fosse superiore a causa di pari meriti, gli atleti coinvolti ripeteranno la prova una volta sulla Linea A: questo nuovo risultato verrà usato per sciogliere le parità.

L’ordine di partenza delle Elimination Heats sarà il seguente: qualificato #1 vs #14, #2 vs #13, #3 vs #12, #4 vs #11, #5 vs #10, #6 vs #9, #7 vs #8. I duelli così indicati si svolgeranno rispettando l’ordine delle corsie quindi, per esempio, il primo qualificato gareggerà nella Corsia A ed il quattordicesimo nella Corsia B. Tutti i concorrenti a pari merito dopo le Seeding Heats che si sono qualificati per le Elimination Heats saranno assegnati alle sfide ed alle corsie casualmente. Gli otto migliori classificati al termine delle Elimination Heats accederanno al Final Round.

ROUND FINALE: DAI QUARTI ALLE FINALI PER LE MEDAGLIE

Il round finale vedrà al via, appunto, il numero fissato di otto atleti. I quarti di finale si svolgeranno secondo i seguenti abbinamenti (sempre rispettando l’ordine delle corsie): qualificato #1 vs #8 (QF1), #4 vs #5 (QF2), #2 vs #7 (QF3), #3 vs #6 (QF4). Tutti i concorrenti a pari merito dopo le Elimination Heats che si sono qualificati per la fase finale saranno assegnati alle sfide/corsie per la fase dei quarti di finale tramite selezione casuale. I vincitori dei quarti di finale accederanno poi alle semifinali, che si svolgeranno secondo gli accoppiamenti: vincitore QF1 vs vincitore QF2, vincitore QF3 vs vincitore QF4. Infine, i vincitori delle semifinali si sfideranno nella finale per l’oro, mentre i due perdenti si giocheranno la medaglia di bronzo nella finalina.

FALSE PARTENZE O PROBLEMI TECNICI: COSA SUCCEDE

In caso di falsa partenza (tempo di reazione inferiore a 0.100 secondi) o incidente tecnico, se riguarda entrambi gli atleti, si ripete la sfida. In caso contrario, nelle Seeding Heats l’atleta penalizzato dall’incidente tecnico o l’atleta che non ha fatto falsa partenza ripeterà la prova in solitaria. Da sottolineare che, in ogni caso, la prova verrà ripetuta prima del successivo duello. Nei duelli delle Elimination Heats e del round finale invece, se un atleta commette falsa partenza sarà direttamente eliminato e l’avversario decretato vincitore. Se entrambi gli atleti fanno falsa partenza o fanno registrare lo stesso tempo, allora si ripeterà il duello. Qualora nemmeno la nuova sfida decretasse un vincitore, allora si terrà conto dei precedenti tempi registrati nella competizione (escludendo quelli di allenamento) per decretare chi passa il turno.

BOULDER&LEAD

Nella gara combinata boulder&lead i piazzamenti sono definiti dal punteggio complessivo degli atleti, dato dalla somma dei punti conquistati nelle due fasi di gara. Ogni atleta può raggiungere un massimo di 200 punti, 100 nel boulder e 100 nel lead, assegnati in base al punto della parete raggiunto e il numero di tentativi fatti per spostarsi da una parte all’altra. Si svolge prima la fase di Boulder, dove gli atleti scalano pareti da 4,5m senza corde in un periodo di tempo limitato, e poi quella di Lead, dove gli atleti hanno 6 minuti di tempo per arrivare più in alto possibile su una parete di oltre 15 metri.

Nel Boulder ci sono in ogni round quattro problemi, tutti caratterizzati da due zone ed una cima. Il punteggio massimo di ciascun problema è 25 punti: gli atleti guadagneranno 3 punti assicurandosi la prima zona, saliranno a sei assicurandosi anche la seconda zona e aggiudicandosi tutti i 25 punti se arrivano in cima. Per ogni caduta verranno detratti 0,1 punti per ogni caduta nel tentativo. Il Lead invece prevede un solo percorso per round e solo le ultime 30 mosse di ogni percorso assegneranno punti. Andando a ritroso dalla cima, le ultime 15 mosse faranno guadagnare all’atleta cinque punti ciascuna, le precedenti 10 assegneranno 2 punti ciascuna e le 5 precedenti varranno 1 punto ciascuna. I 100 punti saranno assegnati solo agli atleti che si aggiudicano la cima e si agganciano anche al punto di protezione finale, senza quest’ultimo passo si terrà in considerazione il punto precedente del percorso.

IL FORMAT: SEMIFINAL E FINAL ROUND

Il format prevede, per ciascun genere, un round di semifinale con tutti i venti atleti che si sono qualificati ai Giochi ed un Final round con 8 atleti. L’ordine di partenza del Semifinal round sarà determinato dalla Seeding List risultante dal sistema di qualificazione (il migliore parte per ultimo) o altrimenti in ordine casuale. L’ordine di partenza del Final Round invece sarà determinato dalla classifica al termine del Semifinal round, sempre con il miglior piazzato che parte per ultimo. In ogni caso, l’ordine di partenza sarà lo stesso sia per il Boulder che per il Lead nel rispettivo round. La classifica di ciascun round sarà determinata in prima battuta dai punti conquistati ed eventualmente in base al ranking. La classifica finale di boulder&lead vedrà innanzitutto gli otto finalisti, nell’ordine determinato dal round finale, seguiti dagli altri atleti in base ai piazzamenti ottenuti nel Semifinal Round.