Parigi 2024, regolamento atletica: come funziona, tutto quello che serve sapere

Il regolamento dell’atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 1° all’11 agosto: ecco, di seguito, tutto quel che serve sapere. Il programma olimpico dell’atletica prevede 48 gare in totale, che per la prima volta nella storia olimpica sono equamente divise tra uomini e donne. Le gare su strada (marcia e maratona) si svolgono nell’area del Trocadéro, mentre le gare in pista e pedana sono previste all’interno dello Stade de France. Grande novità dei Giochi di Parigi è l’introduzione dei ripescaggi per le gare individuali di 200 metri maschili e femminili, 400 maschili e femminili, 800 maschili e femminili, 1500 maschili e femminili, 100m ostacoli femminili, 110m ostacoli maschili e 400 ostacoli maschili e femminili.

Di norma, nelle gare dai 200 ai 1500 metri accedono alle semifinali i primi due classificati di ciascuna batteria ed i tre atleti autori dei migliori tempi tra i non qualificati. A Parigi, invece, non ci saranno lucky-loser ripescati grazie al tempo: ad accedere alle semifinali direttamente saranno i primi due classificati di ciascuna batteria e tutti gli altri affronteranno i ripescaggi. In queste gare dunque tutti gli atleti disputeranno almeno due turni. Non sono stati invece aggiunti i ripescaggi per i 100 metri, dove è già previsto un turno preliminare prima delle batterie per gli atleti che non hanno centrato il “tempo A” o “tempo B” di qualificazione ai Giochi. I ripescaggi non ci saranno nemmeno per le distanze superiori ai 1500 metri, che richiedono tempi di recupero maggiori. Scopriamo, di seguito, nel dettaglio come funzionano le varie specialità.

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PROGRAMMA COMPLETO PARIGI 2024: DATE E ORARI DI TUTTI GLI SPORT

MOUNTAIN BIKE, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

GARE SU PISTA

Le gare su pista prevedono diversi turni, ad eccezione dei 10000 metri che si svolgono con una finale secca:

100m maschili e femminili: preliminari, batterie, semifinali, finale;

200m maschili e femminili: batterie, ripescaggi, semifinali, finale;

400m maschili e femminili: batterie, ripescaggi, semifinali, finale;

800m maschili e femminili: batterie, ripescaggi, semifinali, finale;

1500m maschili e femminili: batterie, ripescaggi, semifinali, finale;

5000m maschili e femminili: batterie e finale;

10,000m maschili e femminili: finale;

100m ostacoli femminili: batterie, ripescaggi, semifinali, finale;

110m ostacoli maschili: batterie, ripescaggi, semifinali, finale;

400m ostacoli maschili e femminili: batterie, ripescaggi, semifinali, finale;

3000m siepi maschili e femminili: batterie e finale;

Staffetta 4x100m maschile e femminile;

Staffetta 4x400m maschile, femminile e mista.

Nelle gare che prevedono le semifinali, alla finale accedono i primi due classificati di ciascuna semifinale più i due migliori tempi tra i non qualificati tramite piazzamento. Nei 3000 siepi, invece, ad accedere all’atto conclusivo sono i migliori tre di ciascuna batteria, più i sei atleti più veloci tra quelli non qualificati tramite piazzamento, mentre nei 5000 passano in finale i migliori 5 di ciascuna batteria, più i cinque migliori tempi. Nelle staffette accedono alla finale le prime tre di ciascuna batteria e le due che hanno fatto segnare i migliori tempi tra quelle non qualificate tramite piazzamento. La vittoria va all’atleta o alla staffetta il cui atleta in ultima frazione taglia per primo il traguardo con il busto (non testa, collo, braccia, gambe, mani o piedi).

Nelle gare tra i 100 metri ed i 400 metri (incluse le prove con ostacoli e le staffette), gli atleti scattano dal blocco di partenza, che registra automaticamente i tempi di reazione e segnala eventuali false partenze (se il tempo di reazione è inferiore a 100 millisecondi). Alla prima falsa partenza scatta immediatamente la squalifica. Nelle gare più lunghe, invece, gli atleti si posizionano semplicemente sulla linea di partenza senza scattare dai blocchi, con false partenze rare dal momento che un atleta dovrebbe muoversi in modo veramente evidente per costringere il giudice di gara ad intervenire.

È prevista la squalifica anche in caso di invasione di corsia (quando un piede dell’atleta pesta la linea bianca che delimita la corsia), a meno che l’atleta non sia stato ostacolato in qualche modo e costretto ad invadere la corsia (per esempio, se toccato da un avversario). Nelle staffette, inoltre, la squalifica è prevista in caso di arrivo al traguardo senza testimone e in caso di passaggio del testimone effettuato oltre la zona di cambio prevista (la cui distanza varia a seconda della gara). Negli 800 metri, dove gli atleti partono ciascuno nella propria corsia e dopo la prima curva si spostano verso la corsia più interna gareggiando spalla a spalla, la squalifica scatta anche nel caso in cui un atleta si sposti dalla sua corsia prima della linea di demarcazione.

GARE IN PEDANA

Tutte le gare in pedana prevedono un round di qualificazione ed una finale: accedono alla finale tutti gli atleti che centrano lo standard di qualificazione prefissato. Qualora gli atleti che hanno saltato o lanciato l’attrezzo oltre la misura standard fossero meno di 12, allora saranno i migliori 12 atleti delle qualificazioni (compresi colore che non hanno raggiunto lo standard) ad accedere alla finale. Nelle finali di getto del peso, giavellotto, martello e disco, solamente i primi otto classificati al termine del terzo tentativo avranno a disposizione tre ulteriori lanci per giocarsi le medaglie. Nel salto in alto e nel salto con l’asta, invece, se un atleta fallisce tre tentativi (cioè fa cadere l’asticella) consecutivi viene eliminato. I salti nulli (quando un atleta “stacca” pestando la linea limite nel triplo o nel lungo) o i lanci nulli (quando l’atleta esce dalla pedana circolare o nel giavellotto se oltrepassa la linea prima che l’attrezzo sia atterrato) non comportano la squalifica, vengono semplicemente invalidati a prescindere dalla misura raggiunta. Queste le gare di salti e lanci previste alle Olimpiadi:

Salto in alto maschile e femminile;

Salto con l’asta maschile e femminile;

Salto in lungo maschile e femminile;

Salto triplo maschile e femminile;

Getto del peso maschile e femminile;

Lancio del disco maschile e femminile;

Lancio del martello maschile e femminile;

Lancio del giavellotto maschile e femminile.

PROVE MULTIPLE

Le prove multiple, sia il decathlon maschile che l’eptathlon femminile, si svolgono nell’arco di due giorni:

Decathlon: 100m, salto in lungo, getto del peso, salto in alto e 400m il primo giorno, 110m ostacoli, lancio del disco, salto con l’asta, lancio del giavellotto e 1500m il secondo giorno;

100m, salto in lungo, getto del peso, salto in alto e 400m il primo giorno, 110m ostacoli, lancio del disco, salto con l’asta, lancio del giavellotto e 1500m il secondo giorno; Eptathlon: 100m ostacoli, salto in alto, getto del peso e 200m il primo giorno, salto in lungo, lancio del giavellotto e 800m il secondo giorno.

Nelle prove multiple, gli atleti hanno solamente tre tentativi a disposizione nelle prove di salto e lanci (salto in lungo, getto del peso, disco e giavellotto). Nelle prove di corsa, un atleta viene squalificato solamente se commette due false partenze. I tempi e le misure raggiunte da ogni atleta nelle diverse prove vengono convertiti in punti e sommati tra loro: il punteggio totale determina la classifica finale.

GARE SU STRADA

Ogni evento su strada si svolge in un’unica gara con partenza in linea, che assegna subito le medaglie (non ci sono turni di qualificazione). Per le gare di marcia sono previsti da sei a nove giudici, che controllano la corretta esecuzione del gesto tecnico (i passi devono essere svolti senza mai perdere contatto con il terreno): ogni infrazione viene segnalata con un cartellino giallo (“warning”) ed in caso di tre cartellini arriva la squalifica. La staffetta mista di marcia, che fa il suo debutto nel programma olimpico proprio a Parigi, si svolge sulla distanza della maratona (42,195 km) e vede al via 25 squadre, composte da quattro atleti che si alterneranno (uomo, donna, uomo, donna). Le gare su strada delle Olimpiadi di Parigi sono: