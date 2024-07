Parigi 2024, regolamento badminton: la formula e come funziona

Il regolamento del badminton alle Olimpiadi di Parigi 2024, in scena dal 27 luglio al 5 agosto al Porte de la Chapelle Arena, a nord della capitale francese. Dopo il debutto come sport dimostrativo a Monaco 1972 e Seul 1988, il badminton è entrato a far parte ufficialmente del programma olimpico a partire da Barcellona 1992. Nello sport con racchetta e volano l’obiettivo è quello di ottenere il punto e vincere due partite su tre a 21, con uno scarto minimo di due punti. In alternativa, sul 29-29, si giocherà un punto decisivo.

REGOLAMENTO BADMINTON: QUALIFICAZIONE E FORMAT

Nel badminton si terranno cinque tornei diversi: il singolare e il doppio maschile, il singolare e il doppio femminile, e infine il doppio misto. Nei due tabelloni individuali gareggeranno 35 uomini e 35 donne, mentre quelli di doppio saranno formati da 16 coppie ciascuno. Per qualificarsi si terrà conto della ‘Race to Paris Ranking List’. Per i tornei di singolare, in ogni evento ci saranno almeno due atleti per ciascuna Confederazione Continentale, classificati tra numero 1 e 250 al 30 aprile 2024. Alla singola nazione, sarà permesso di usufruire di un secondo posto utile in caso di due o più atleti classificati nei primi 16. Allo stesso modo, in doppio per chi ha due o più coppie in top-8.

Qualsiasi torneo sarà diviso in due parti: prima la fase a gironi e poi gli scontri a eliminazione diretta. Per i tornei individuali, il tabellone con i testa a testa inizierà dagli ottavi di finale, mentre per gli eventi di doppio si partirà direttamente dai quarti di finale.