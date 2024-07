Parigi 2024, regolamento scherma: come funziona, tutto quello che serve sapere

Il regolamento della scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma tra il 27 luglio ed il 4 agosto al Grand Palais di Parigi: ecco, di seguito, tutto quel che serve sapere. Il programma olimpico della scherma prevede, per ciascun genere, gare individuali e a squadre di fioretto, spada e sciabola per un totale di 12 eventi. La differenza tra fioretto, spada e sciabola, oltre che nell’arma in sé (peso, lama, flessibilità), è legata anche al bersaglio: nel fioretto una stoccata è valida solo se tocca il torso dell’avversario, nella spada vale qualsiasi zona del corpo dell’avversario toccata con la punta dell’arma (e sono consentiti i tocchi simultanei), mentre nella sciabola si possono segnare punti sia con la punta che con il lato della lama toccando testa, torso e parti superiori del corpo dell’avversario, ad eccezione delle mani. Il format prevede scontri ad eliminazione diretta, dove l’atleta o la squadra deve vincere per accedere al turno successivo. Il tabellone iniziale viene disegnato in base al ranking FIE (la federazione mondiale), in modo che i migliori al mondo non si incontrino nei primi turni. Scopriamo, di seguito, come funzionano nel dettaglio le gare individuali e a squadre.

GARE INDIVIDUALI

Nelle gare individuali, ogni match dura 9 minuti, suddivisi in tre periodi di 3 minuti ciascuno (con 1 minuto di pausa tra un periodo e l’altro): vince l’atleta che per primo riesce a mettere a segno 15 stoccate oppure l’atleta che al termine dei 9 minuti ha il punteggio più alto. Se alla fine dei 9 minuti di tempo regolamentare i punteggi sono uguali, gli atleti si sfidano per una stoccata decisiva con un tempo massimo a disposizione di 1 minuto: vince il primo atleta che va a segno in questo minuto di tempo.

Il primo round del torneo vede al via solamente gli atleti peggio piazzati nel ranking mondiale: si tratta di un turno necessario per arrivare ad avere 32 atleti in gara, che poi si sfidano nel tabellone principale. Si passa quindi agli ottavi di finale, seguiti dai quarti di finale e dalle semifinali. Gli atleti vincitori delle semifinali si sfidano poi per il titolo, mentre i due perdenti si giocano la finale per la medaglia di bronzo. Non sono previsti match per definire i piazzamenti: fino ai quarti di finale, gli atleti sconfitti terminano la propria gara.

GARE A SQUADRE

Nelle gare a squadre la vittoria va invece al team che raggiunge per prima i 45 punti complessivi. Un match a squadre è composto di 9 assalti, in cui ognuno dei 3 componenti del team affronta una volta ciascun componente del team avversario (con un ordine prestabilito). Ogni assalto termina dopo 3 minuti di tempo o quando la squadra in vantaggio raggiunge il punteggio previsto per quell’assalto, che va di 5 punti in 5 punti (l’assalto 1 si chiude quando la squadra in vantaggio raggiunge i 5 punti, l’assalto 2 a 10 punti, l’assalto 3 a 15 punti, l’assalto 4 a 20 punti, l’assalto 5 a 25 punti, l’assalto 6 a 30 punti, l’assalto 7 a 35 punti, l’assalto 8 a 40 punti e l’assalto 9 a 45 punti). Per esempio, se la squadra A inizia l’assalto numero 4 in vantaggio per 15-11, l’assalto 4 si chiude o quando il componente della squadra A raggiunge i 20 punti (mettendone dunque a segno 5) o quando il componente della squadra B raggiunge i 20 punti (mettendone a segno 9 e portando avanti il proprio team). Se l’ultimo assalto si chiude perché sono terminati i 3 minuti di tempo e le squadre si trovano a pari punti, gli atleti che hanno disputato l’assalto numero 9 rimangono in pedana per sfidarsi nel minuto di spareggio, in cui è la prima stoccata messa a segno a determinare chi passa il turno.

Alle Olimpiadi di Parigi, visto che la Francia si è qualificata in tutte le gare a squadre tramite ranking (non sfruttando quindi il posto riservato alla Nazione ospitante), sono 8 le squadre al via in ciascuna specialità. Si inizia quindi con i quarti di finale: chi vince accede alle semifinali, chi perde disputa i match per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Le due squadre vincitrici delle semifinali poi si giocheranno la medaglia d’oro, mentre le due perdenti si sfidano nella finale per il terzo gradino del podio.