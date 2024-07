Parigi 2024, pallanuoto maschile: esordio vincente del Settebello, Usa battuti 12-8

Buona la prima per il Settebello, che al suo esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024 supera 12-8 gli Stati Uniti e ottiene la prima vittoria nel girone A della pallanuoto maschile. Prima gara convincente dunque per l’Italia, che fatto salvo per la prima rete statunitense, ha sempre condotto nel risultato, prendendo il largo nella ripresa. Era importante cominciare bene con una vittoria, in un girone che comprende anche corazzate come la Croazia e la Grecia. Tra i migliori degli azzurri ci sono Matteo Iocchi Gratta e capitan Francesco Di Fulvio, senza dimenticare un Nicholas Presciutti molto prezioso anche in fase difensiva. Nota di merito anche per il centroboa Tommaso Gianazza, che all’esordio in Nazionale ha messo a segno due reti. Il prossimo appuntamento del Settebello è in programma martedì 30 luglio alle ore 12.05 contro la Croazia, in una gara che potrebbe già dire molto riguardo ai piazzamenti del girone.

LA CRONACA DEL MATCH – Partono bene gli Stati Uniti, che dopo la gran parata di Del Lungo su Irving in apertura, trovano subito la prima rete con Daube, sfruttando così la doppia superiorità numerica. Gli azzurri però non tardano ad entrare in partita e pareggiano subito i conti con la beduina spalle alla porta di Bruni, che impatta sull’1-1. L’estremo difensore azzurro compie una gran parata e dall’altra parte della piscina il suo collega a stelle e strisce commette fallo da rigore: Fondelli realizza e fa 2-1. Passa meno di un minuto e arriva anche il 3-1 per merito di Gianazza, che con una gran deviazione volante trova la sua prima rete da esordiente. Gli Usa sembrano in confusione e un’ingenuità di Hooper regala il possesso a Velotto, che a tu per tu con il portiere ringrazia e sigla il 4-1. Un minuto dopo accorcia le distanza la selezione a stelle e strisce con Bowen, che dalla distanza trova l’angolino e fa 4-2, risultato con cui si chiude il primo periodo.

Il secondo quarto si apre ancora con gli Stati Uniti a segno, che tornano a una rete di svantaggio grazie al diagonale a fil di palo di Irving. Seguono un paio di minuti senza reti, in cui le due formazioni si cedono il possesso a vicenda a causa dei falli in attacco del ‘panda’ Bruni da una parte e di Cupido dall’altra. La difesa statunitense sale di livello, ma viene punita a 10″ dall’intervallo lungo: Echenique è bravo a pescare Di Somma che da sotto misura realizza il gol del 5-3, che manda il Settebello al riposo con due gol di vantaggio.

La ripresa si apre con il gran gol di Iocchi Gratta, che da fuori scarica una bordata sotto la traversa e ridà tre lunghezze di vantaggio agli azzurri. Rispondono subito però gli Stati Uniti con Bowen, che dalla distanza prende la parte inferiore della traversa e supera la linea per la rete del 6-4. Passa meno di un minuto e Presciutti trova una super rete, con la botta da lontano che si insacca all’incrocio dei pali per il 7-4 azzurro. Poco dopo Campagna deve fare a meno di Bruni, che dopo l’intervento del Var viene espulso con sostituzione. L’Italia però non si perde d’animo e in chiusura di terza frazione dilaga: Di Fulvio prima e Iocchi Gratta poi realizzano e portano il Settebello all’allungo sul 9-4.

Nel quarto periodo è Gianazza ad aprire le marcature, con il lungolinea del 10-4 che sancisce anche la sua doppietta personale. Di Fulvio ruba il tempo dalla difesa e realizza dall’esterno in superiorità numerica, ma due volte Daube dal perimetro va a segno provando strenuamente a tenere lì i suoi. Echenique va a segno sfruttando anche una deviazione della difesa, portando il risultato sul 12-6 e chiudendo di fatto la contesa. Negli ultimi minuti gli Stati Uniti riducono lo scarto con il rigore di Irving e la rete di Hooper, che fissano il risultato sul definitivo 12-8 in favore del Settebello.