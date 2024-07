Parigi 2024, regolamento pallanuoto: la formula e come funziona

Il regolamento e tutto quello che c’è da sapere sulla pallanuoto all’Olimpiade di Parigi 2024. Uno degli sport più antichi del programma a cinque cerchi al maschile, sin dalle prime apparizioni nel 1900, mentre si è dovuto aspettare un secolo in più, Sydney 2000, per accogliere anche il torneo femminile.

IL FORMAT DEI TORNEI

Saranno proprio le donne a inaugurare le gare della fase a gironi a partire dal 27 luglio all’Acquatics Centre. Dieci nazionali divise in due gruppi da cinque, accedono ai quarti di finale le prime quattro classificate. Meccanismo simile ma due squadre in più, invece, al maschile: saranno eliminate le ultime due dei raggruppamenti, mentre avanzeranno alla fase a eliminazione diretta le prime quattro. Lo scopo è quello di segnare una rete in più rispetto agli avversari, in una piscina profonda 3 metri e in cui ogni giocatore potrà utilizzare solamente una mano per passare o tirare verso la porta (ad eccezione dell’estremo difensore). Il match si disputa nell’arco di quattro parziali da 8 minuti, sono concessi 30 secondi di possesso per ciascuna squadra, al termine dei quali – in caso di mancata conclusione dell’azione – si cederà la sfera alla squadra difendente. Ogni vittoria nel girone vale due punti, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. In caso di arrivo a pari merito si terrà conto di scontro diretto, differenza reti, gol segnati e in caso estremo una sfida ai rigori tra le nazionali coinvolte.

La fase a eliminazione diretta si disputerà a Paris La Defense Arena, un’enorme struttura che garantirà un’atmosfera fantastica per la fase calda della competizione. Chi viene eliminato ai quarti si giocherà le gare di piazzamento dal 5° all’8° posto, le restanti squadre si contenderanno le medaglie nelle sfide conclusive del 10 e 11 agosto. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà ai rigori: cinque atleti per ogni squadra, se la parità persiste si procederà a oltranza ma senza cambiare i tiratori.