Parigi 2024, calendario Italia pallanuoto maschile: programma e orari di tutte le partite

Il calendario completo dell’Italia di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le partite delle azzurre. Sta per terminare l’attesa per la rassegna a cinque cerchi, in cui il Bel Paese proverà a togliersi grandi soddisfazioni e stabilire nuovi record. Punta sicuramente in alto il Settebello di Sandro Campagna, che va a caccia di un magico tris in pochi mesi dopo aver conquistato il bronzo agli Europei di gennaio e l’argento ai Mondiali di febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire i Giochi in tv e streaming ed il programma completo della Nazionale italiana di pallanuoto maschile aggiornato in tempo reale.

OLIMPIADI IN TV – La diretta integrale delle gare dei Giochi è affidata alla piattaforma streaming Discovery +, che mette a disposizione degli abbonati ben 10 canali con programmazione live, visibili anche per gli abbonati Sky, mentre Dazn mette a disposizione sei canali. La Rai offre, invece, dirette in chiaro per un totale di 360 ore di gare. Inoltre, Sportface.it vi terrà compagnia con dirette testuali, cronache, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale, oltre ad interviste e contenuti esclusivi su Sportface TV.

PARIGI 2024: CALENDARIO ITALIA PALLANUOTO MASCHILE

DOMENICA 28 LUGLIO

Ore 15:00 Italia-Stati Uniti (girone A)

MARTEDÌ 30 LUGLIO

Ore 12:05 Croazia-Italia (girone A)

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

Ore 16:35 Italia-Montenegro (girone A)

SABATO 3 AGOSTO

Ore 21:05 Italia-Romania (girone A)

LUNEDÌ 5 AGOSTO

Ore 15:10 Grecia-Italia (girone A)