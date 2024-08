Parigi 2024, pallanuoto femminile: l’Italia perde 13-11 contro la Spagna, il destino del Setterosa è in mano alla Grecia

L’Italia perde 11-13 contro la Spagna. Il Setterosa scende in acqua per l’ultimo incontro della fase a gironi del Gruppo B dei Giochi di Parigi 2024. Le ragazze del commissario tecnico Carlo Silipo, che nelle prime tre partite hanno collezionato due sconfitte e un successo, sfidano la formazione in testa al girone. Al termine di un match intenso, le spagnole passano il turno in testa al girone, mentre le azzurre devono attendere il risultato della partita tra Francia e Grecia per conoscere il proprio destino.

IL MEDAGLIERE DI PARIGI 2024

PARIGI 2024: RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA PALLANUOTO FEMMINILE

PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO DELLA PALLANUOTO

PARIGI 2024: IL CALENDARIO DELLA PALLANUOTO

GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

PARIGI 2024: IL CALENDARIO COMPLETO GIORNO PER GIORNO

Il via della partita si dimostra molto equilibrato, con la Spagna che, dopo cinque minuti in acqua, sigla il primo gol del pomeriggio. Le azzurre subiscono un secondo gol a pochi secondi dalla fine del primo tempo, con il parziale che si conclude con le iberiche in vantaggio per 0-2. Il secondo tempo si apre con un tiro di rigore per la Spagna, con Bianconi che poi firma la prima rete azzurra. Le spagnole allungano il proprio vantaggio, poi Picozzi risponde per il 2-4. Serve vedere un altro gol iberico e un time out chiamato da Carlo Silipo, prima che il Setterosa torni a rete. Il gol del 3-5 è siglato da Picozzi, che trova la doppietta personale. A pochi secondi dal termine del primo tempo, arriva anche il gol di Giustini, che vale il 4-5.

Le squadre tornano in acqua dopo l’intervallo lungo, con Marletta che non perde tempo e mette a punto il gol del pareggio sul 5-5. La Spagna non tarda a reagire, segnando due reti in velocità. Il Setterosa tenta di rimanere attaccata alle avversarie, con Giustini che firma il 6-7. Bianconi trova la nuova parità sul 7-7, ma le avversarie mettono a segno due gol e tornano in vantaggio. A dieci minuti dal termine dell’incontro, il risultato è di 7-9. Il quarto e ultimo parziale si apre con la rete di Bettini, ma la Spagna risponde subito, allungando per l’8-11. Il finale è acceso, con l’Italia che rimane all’inseguimento per due punti. I gol di Bianconi e la nuova rete di Bettini valgono il 10-12, a pochi minuti dalla fine. Al termine della partita, il risultato è di 11-13. Il setterosa dovrà attendere il risultato del match tra Francia e Grecia di questa sera per conoscere il proprio destino.