Parigi 2024, Bubka: “Il mondo tifi per gli atleti ucraini”

L’ex campione di salto con l’asta Sergej Bubka in un’intervista all’Ansa ha parlato degli atleti ucraini e del supporto che meritano in vista della rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024: “Le Olimpiadi sono un momento importante per lo sport, è l’appuntamento che tutti gli atleti sognano. C’è sempre una atmosfera fantastica. Mi auguro che a Parigi gli atleti ucraini possano centrare molti successi perché sarebbe un segnale importante per tutto il paese, per le nostre famiglie che fanno il tifo per loro“. L’indiscusso re della sua disciplina negli anni ’80 e ’90, è stato vicepresidente del World Athletics fino allo scorso anno ed è attualmente presidente dell’International Master Games Association. Attualmente si trova in Italia, a Santa Caterina Valfurva, per promuovere gli Winter World Master Games 2024 con l’olimpionica azzurra Manuela Di Centa. “Ora per gli atleti è importante ottenere le qualificazioni e andare lì. Lo sport fa parte della vita delle persone“, ha aggiunto l’ex campione ucraino.