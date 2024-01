Pagelle Cagliari-Bologna 2-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Cagliari-Bologna 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Unipol Domus Orsolini porta in vantaggio i felsinei, ma è bravo Petagna a pareggiare dopo pochi minuti. Sul filo dell’equilibrio il secondo tempo, l’episodio decisivo è l’autogol di Calafiori in mischia dopo un corner che regala il successo ai sardi.

Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet 5.5; Zappa 6, Wieteska 7, Dossena 6.5, Augello 5 (1′ st Azzi 6); Nandez 7 (37′ st Di Pardo sv), Prati 6, Makoumbou 6 (49′ st Deiola sv), Sulemana 6; Viola 6 (41′ st Jankto sv), Petagna 7.5 (49′ st Pavoletti sv). In panchina: Desogus, Aresti, Goldaniga, Chatzidiakos, Mutandwa, Capradossi, Vinciguerra, Pereiro, Obert. Allenatore: Ranieri 6.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5.5; Posch 6.5, Lucumi 6, Calafiori 5, Kristiansen 5.5 (21′ st Lykogiannis 5.5); Ferguson 5.5, Freuler 6; Aebischer 5.5 (21′ st Fabbian 6), Orsolini 7, Urbanski 5.5, Van Hooijdonk 5 (33′ st Moro 6). In panchina: Ravaglia, Bagnolini, Corazza, Beukema, De Silvestri. Allenatore: Motta 5.5.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 5.5.

RETI: 24′ pt Orsolini, 31′ pt Petagna, 24′ st Calafiori (Aut.).

NOTE: pomeriggio sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Posch, Nandez, Dossena, Calafiori, Wieteska. Angoli: 2-5. Recupero: 2′, 5’+1.