Messico, il Chivas acquista Zinedine Sidane: “Il mio soprannome è Zizou”

di Mattia Zucchiatti 56

Genitori amanti del calcio e come trovarli. Facile, a volte basta seguire i nomi, che spesso e volentieri sono indizi eloquenti sull’amore per lo sport. Una coppia di genitori messicani in particolare ha scelto nomi inequivocabili per i loro tre figli. Il primogenito si chiama Eder Jair, in omaggio a Eder e Jairzinho, ali brasiliane che hanno partecipato ai Mondiali del 1982 e del 1970. Un altro è Jared Borgetti, come un ex nazionale messicano. Il terzo figlio, che di mestiere fa effettivamente il calciatore, ha un nome di battesimo preciso: Zinedine Sidane. “È un vero omaggio a Zinédine Zidane”, ha rivelato il padre del 17enne, neo acquisto del Chivas, in un’intervista a So Foot, soffermandosi sulla curiosa scelta all’anagrafe. “Ho sempre avuto molto affetto per Francia e Brasile. Lui è un giocatore che mi ha davvero impressionato”. Ma perché Sidane e non Zidane? “Perché al momento della registrazione all’anagrafe in Messico, l’impiegato non l’ha scritto correttamente…”. Un nome che non passa inosservato: “A casa mi chiamavano Zizou. E poi anche a scuola, e nella mia squadra hanno cominciato a chiamarmi così. Mio padre ha sempre amato il Chivas, ma penso che ami ancora di più Zidane. Non sono mai stato preso in giro per questo. Da ragazzino guardavo tante partite di Zidane su YouTube, non avevo la possibilità di vederlo dal vivo perché si era già ritirato. Era molto forte, ma dato che non giocava nel mio ruolo, ho guardato invece Neymar. Mi piace il suo stile di gioco, anche se vorrei avere il mio”, ha aggiunto Zinedine Sidane Hernandez Quezada ad ESPN.