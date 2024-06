Olimpiadi Parigi 2024, il sorteggio del volley maschile: girone di ferro per l’Italia

Girone di ferro per l’Italia del volley maschile alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. L’urna di Lodz, in Polonia, sede anche della fase finale della Volleyball Nations League, ha infatti sorteggiato gli azzurri del CT De Giorgi nella Pool B contro Polonia, Brasile ed Egitto. La fortuna non ha sorriso all’Italvolley, che dovrà affrontare due tra le squadre più forti ed esperte del pianeta, come i verdeoro e i campioni europei in carica della Polonia. Giannelli e compagni però sono in grado di mettere in difficoltà chiunque, come dimostrato agli ultimi Mondiali, quelli del 2022 in cui l’Italia ha trionfato in finale proprio contro la Polonia, con il Brasile che ha concluso al terzo posto.

Gli altri due gironi sembrano essere uno scalino sotto rispetto a quello degli azzurri. I campioni olimpici in carica della Francia affronteranno una Serbia in fase calante e la Slovenia terza classificata agli ultimi Europei, senza sottovalutare il Canada. Inferiore anche la Pool C, con il Giappone che se la vedrà contro una nazionale solida come quella statunitense e i campioni sudamericani in carica dell’Argentina, mentre la Germania parte un gradino sotto rispetto alle altre.

I GIRONI DEL VOLLEY MASCHILE ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

POOL A

Francia

Slovenia

Canada

Serbia

POOL B

Polonia

Italia

Brasile

Egitto

POOL C

Giappone

Usa

Argentina

Germania

IL REGOLAMENTO DELLA FASE A GIRONI – Sono 12 le squadre che prenderanno parte al torneo olimpico, divise in tre gironi da quattro squadre. Le prime due di ogni girone si qualificano alla fase ad eliminazione diretta, a partire dai quarti di finale, insieme alle due migliori terze. La posizione delle migliori 8 squadre nella griglia della fase ad eliminazione diretta è definita in base ai seguenti criteri: posizione nella pool, numero di vittorie, numero di punti a partita, la ratio dei set, la ratio dei punti, i testa a testa, e infine il ranking mondiale. L’accoppiamento vedrà la miglior prima affrontare la seconda miglior terza, la seconda miglior prima contro la miglior terza e così via, come in un normale tabellone play-off. Le 4 semifinaliste poi sono ovviamente sicure di disputare una finale, quella per l’oro o quella per il bronzo.