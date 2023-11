Post di Federica Pellegrini alla figlia che sta per nascere: “Mai come oggi spero di proteggerti”

A 24 ore dal ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin e nel giorno dell’arresto del suo assassino, l’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini, che è in dolce attesa di una bimba, ha scritto un post su Instagram in cui si rivolge alla figlia che sta per nascere. “Mai come oggi…” accompagnato da un emoji che raffigura un cuore infranto, è l’inizio della descrizione che si riferisce alla tragedia appena avvenuta. L’oro olimpico di Pechino ha poi proseguito: “Spero di riuscire…A proteggerti… A renderti forte… A insegnarti a saper scegliere…Ma soprattutto ti costringerò a sentirti LIBERA ad ogni passo…Per tutto il resto ci pensa Papà tranquilla“. Le considerazioni della ex fuoriclasse dello stile libero hanno già ricevuto più di un centinaio di migliaia di like, oltre a diversi commenti positivi.

