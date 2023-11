Novak Djokovic vince le Atp Finals Torino 2023: montepremi e nuovo ranking

Novak Djokovic si è laureato campione delle Atp Finals di Torino 2023 grazie al successo per 6-3 6-3 in finale su Jannik Sinner. Settimo successo nel torneo di fine anno per il serbo, che ha staccato Roger Federer fermo a quota 6 titoli, scrivendo l’ennesimo record di una carriera pazzesca. Per quanto concerne prettamente i numeri, Djokovic si è assicurato altri 500 punti del ranking maschile (dopo gli 800 grazie alle due vittorie nel girone e quella in semifinale), per un totale di 11245 punti che gli permettono di consolidare la posizione numero 1 della classifica; inoltre, l’altoatesino ha guadagnato ben 2.060.532 per un totale complessivo di circa 4 milioni di euro.

MONTEPREMI ATP FINALS TORINO 2023

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 304.726

1 PARTITA: € 152.363

2 PARTITE: € 228.544

3 PARTITE: € 304.725

PER OGNI PARTITA VINTA NEL GIRONE – € 365.110

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.034. 478

SUCCESSO FINALE – € 2.060.532

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.495.068