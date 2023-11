Atp Finals, Djokovic: “L’Italia del tennis con Sinner è in buone mani”

Nella conferenza stampa post vittoria delle Atp Finals, Novak Djokovic ha elogiato il pubblico di Torino: “Ho giocato qui già due anni, ma quest’anno c’è stato qualcosa di diverso. Penso che sia anche merito di Jannik, essendo italiano ed essendo uno dei favoriti per vincere il torneo“. Il numero uno del mondo si è poi soffermato sul suo rivale odierno, evidenziando la sua crescita costante negli ultimi mesi: “L’attesa e l’entusiasmo di tutta la nazione nel sostenerlo ha prodotto una energia incredibile che ho davvero apprezzato. Il tennis italiano è in buone mani con Sinner, è una persona molto professionale, che ama il suo paese. È fantastico che le Atp Finals si svolgano in un paese che ama davvero il tennis e lo sport. Certo il calcio è il calcio, ma anche il tennis è cresciuto tantissimo negli ultimi anni con i successi di Berrettini, Sinner, Fognini e Musetti“.