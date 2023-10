Nuoto, Coppa del Mondo: Ceccon domina nei 200 dorso a Berlino

Il grande nuoto inizia la rincorsa verso le Olimpiadi di Parigi2024 dalla piscina dell’Europasportpark di Berlino che ospita, fino a domenica, la tappa d’apertura della Coppa del Mondo. Nella finale dei 200 dorso Thomas Ceccon domina la gara: il primatista mondiale dei 100 dorso si fa quattro vasche in solitaria e tocca in 1’56″64 (passaggio 57″73): è la terza prestazione all-time italiana dietro quella del primatista Matteo Restivo (1’56″29) e quella di Luca Mencarini (1’56″58).

Il 22enne di Schio demolisce così il suo precedente personal best di 1’59″81 siglato a maggio 2022 nella prima tappa del Mare Nostrum a Canet En Roussillon. “Sono sorpreso anch’io: è un grande inizio di stagione. Per me è un super tempo, ho tolto oltre tre secondi dal mio personale sono stupito e super contento della prestazione“, dichiara Ceccon, che stacca il giapponese Ryosuke Irie di oltre due secondi, secondo in 1’58″99. Sul podio anche l’australiano Joshua Edwars-Smith che chiude in 1’59″00.