Serie C, il nipote di Del Piero: Lorenzo debutta a 16 anni con la maglia del Trento

Di generazione in generazione: la dinastia Del Piero va avanti e procede a vele spedite. A soli 16 anni, il nipote di Alessandro, Lorenzo ha debuttato in Serie C con la maglia del Trento, scatenando la gioia sicuramente dell’ex capitano della Juventus.

L’esordio è avvenuto nella gara di Coppa Italia di Serie C contro l’Arzignano in cui Lorenzo Del Piero ha potuto toccare il campo e ufficializzare il suo esordio nel campo dei professionisti. Una gioia immensa per la famiglia con Alex che potrebbe presto sedere sugli spalti dello stadio del Trento per ammirare un suo figlio “calcistico”.