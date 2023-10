Germania oltreoceano per due amichevoli, Tuchel: “Scelta senza senso”

La Germania volerà oltreoceano per sfida sabato a Harford in Connecticut gli Stati Uniti, e mercoledì a Filadelfia il Messico. Un viaggio intercontinentale che non ha lasciato del tutto concento il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel preoccupato delle condizioni dei suoi cinque giocatori convocati: Goretzka, Kimmich, Sané, Musiala e Muller, che rientreranno solo giovedì in Germania.

“Queste trasferte non hanno senso per me, e non so se ci sia qualcuno che può spiegarmelo in modo che io possa capirlo. Non so chi l’ha deciso, ma ormai è così. Nessun allenatore a questo livello ti dirà qualcosa di diverso e non capisco perché non ci venga mai chiesto nulla a questo riguardo. Probabilmente conoscono la nostra opinione e non vogliono ascoltarla”, ha concluso Tuchel.