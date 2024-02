Mondiali nuoto Doha 2024: tutti i risultati di mercoledì 14 febbraio

Tutti i risultati di mercoledì 14 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio: ecco tutti i risultati. Non ci si ferma un attimo all’Aspire Dome di Doha, in Qatar, dove prende il via un’altra intensa giornata di gare di nuoto in corsia: come di consueto, in mattinata le batterie, nel pomeriggio semifinali e finali.

Mondiali Doha 2024: risultati mercoledì 14 febbraio

7.00 Pallanuoto femminile – (9°- 12° posto) Gran Bretagna vs Kazakistan 8-6

7.30 – 10.00 Nuoto, batterie

50m dorso femminili

1. Wilm (CAN) 27.81

2. Cox (GBR) 27.89

3. Curzan (USA) 27.99

8. Cocconcelli (ITA) 28.28 qualificata

100m stile libero maschili

1. Pan (CHN) 47.82

2. Miressi (ITA) 47.94

3. Nemeth (HUN) 48.03

10. Frigo (ITA) 48.65 qualificato

200m misti maschili

1. Desplanches (SUI) 1:58.17

2. Seto (JPN) 1:58.26

3. Foster (USA) 1:58.71

9. Razzetti (ITA) 2:00.14 qualificato

200m farfalla femminili

1. Bach (DEN) 2:09.21

2. Stephens (GBR) 2:09.31

3. Ma (CHN) 2:09.50

4×100 misti mista

1. Gran bretagna 3:45.50

2. Australia 3:45.54

3. Stati Uniti 3:45.93

8. Italia 3:47.65 qualificata

9.40 Tuffi grandi altezze femminili

finale 20m

ORO – Iffland (AUS) 342.00

ARGENTO – Carlson (CAN) 320.70

BRONZO – Mcaulay (CAN) 320.35

8.30 Pallanuoto femminile – (9°- 12° posto) Cina vs Nuova Zelanda 15-16

10.00 Pallanuoto femminile – (5°- 8° posto) Australia vs Canada 10-8

12.30 Pallanuoto femminile – (5°- 8° posto) Olanda vs Italia 10-5

14.00 Pallanuoto femminile – (semifinale) Usa vs Spagna

15.30 Pallanuoto femminile – (semifinale) Ungheria vs Grecia

15.00 – 17.00 Nuoto, semifinali e finali

finale 800m stile libero maschili

finale 200m stile libero femminili

semifinale 100m stile libero maschili

semifinale 50m dorso femminili

finale 200m farfalla maschili

finale 50m rana maschili

semifinale 200m farfalla femminili

semifinale 200m misti maschili

finale 4×100 misti mista