Proseguono i Mondiali di nuoto di Doha, in Qatar, con la quarta giornata in vasca. Nelle batterie in mattinata bene Costanza Cocconcelli, che accede alle semifinali dei 50 dorso con l’ottavo crono (28.28). Nei migliori 16 della gara regina, 100m stile, Alessandro Miressi (secondo tempo) e Manuel Frigo (decimo tempo). In gestione Alberto Razzetti, che entra in semifinale nei 200 misti con il nono tempo (2:00.14). Un’Italia fortunata centra l’ottavo tempo per la finale della 4×100 misti mista, ma stacca il pass (carta olimpica) per Parigi 2024.

Un’ottima Costanza Cocconcelli si guadagna un posto nelle semifinali dei 50m dorso femminili. L’azzurra scende in acqua nella quinta batteria e si posiziona al quarto posto nuotando in 28.28. Un buon tempo che consente alla classe 2002 delle Fiamme Gialle di entrare nelle prime 16 con l’ottavo crono complessivo. Le 16 semifinaliste, in ordine di tempo, di oggi pomeriggio saranno Wilm (27.81), Cox (27.89), Curzan (27.99), Anderson (28.02), Drakou (28.09), Piskorska (28.16), Au (28.27), Cocconcelli (28.28), Toussant (28.33), Harvey (28.34), Barclay (28.36), Jonker (28.37), Hansson (28.38), Waard (28.39), Peda (28.42) e Dawson (28.46).

Alessandro Miressi e Manuel Frigo si prendono con facilità le semifinali dei 100m stile libero maschili. Il tre volte argento europeo nella gara regina mette il pilota automatico e riesce a scendere sotto il 48 nuotando in 47.94. Primo tempo per il recordman, in staffetta, Pan in 47.82. Frigo tocca con lo stesso tempo degli Assoluti (48.65). I 16 semifinalisti di oggi pomeriggio, in ordine di tempo, saranno Pan (47.82), Miressi (47.94), Nemeth (48.03), Richards (48.05), King (48.11), Hwang (48.15), Barna (48.31), Schreuders (48.59), Wang (48.61), Frigo (48.65), Celis Montalban (48.68), Matos Ribeiro (48.72), Gray (48.81), Seeliger (48.84), Taylor (48.88) e Sieradzki (48.93).

Alberto Razzetti in gestione nell’ultima batteria dei 200m misti maschili. L’azzurro si tiene in tasca più di qualche energia, a causa del grande numero di gare in cui è impegnato, e nuota sopra i due minuti chiudendo con il nono tempo combinato (2:00.14). Sorpresa lo spagnolo Gonzalez, che clamorosamente non riesce a ritagliarsi un posto nei primi 16. I semifinalisti, in ordine di tempo, saranno Desplanches (1:58.17), Seto (1:58.26), Foster (1:58.71), Abe (1:59.48), Knox (1:59.48), Lopes (1:59.80), Zhang (1:59.87), Scott (1:59.91), Razzetti (2:00.14), Sates (2:00.28), Clareburt (2:00.37), Hollo (2:00.40), Casas (2:00.46), Wigginton (2:00.63), Syoud (2:01.13) e Kim (2:01.52).

Un’Italia fortunata strappa la qualificazione alla finale della 4x100m misti mista. Il quartetto Michele Lamberti (54.12), Ludovico Viberti (59.63), Giulia d’Innocenzo (59.45) e Chiara Tarantino (54.45) chiude con l’ottavo tempo combinato (3:47.65) e stacca il pass per Parigi 2024. Gli azzurri hanno sfruttato la squalifica dell’Olanda, secondo tempo, e il disastro della Cina, settima nell’ultima batteria, per entrare nelle migliori otto. Le otto finaliste, in ordine di tempo, saranno Gran Bretagna (3:45.50), Australia (3:45.54), Usa (3:45.93), Grecia (3:46.54), Polonia (3:46.57), Giappone (3:46.92), Svezia (3:47.50) e Italia (3:47.65). “Sono soddisfatto del mio tempo e dell’accesso in finale della staffetta. Nel pomeriggio possiamo migliorare”, spiega Lamberti. “Avevamo un compito e l’abbiamo portato a termine. Siamo stati anche fortunati ad entrare in finale ma le squalfiche nelle staffette possono capitare: dispiace per l’Olanda ma sono contento per l’Italia”, le parole di Viberti.

Batterie dei 200m farfalla femminili senza azzurre in gara. Disciplina che si conferma piuttosto in difficoltà a trovare una leader ben preciso. Il miglior tempo la fa segnare Bach (2:09.21) a 8 secondi dal record mondiale di Liu Zigie. Le 16 semifinaliste, in ordine di crono, saranno Bach (2:09.21), Stephens (2:09.31), Ma (2:09.50), Klinker (2:09.85), Kapas (2:09.99), Park (2:10.28), Sebestyen (2:10.34), Pudar (2:11.05), Mata Cocco (2:11.08), Crevar (2:11.63), Kajtaz (2:11.78), Quah (2:11.86), Kwanmuang (2:11.97), Lahtinen (2:12.08), Damasioti (2:12.09), Pacheco Cunha (2:12.59).