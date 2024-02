Mondiali Beach Soccer 2024: l’Italia si prepara al debutto, domani alle 12.30 gli Usa

L’attesa è quasi finita. Domani alle 12.30 l’Italia di beach soccer farà il suo esordio al Mondiale a Dubai, Emirati Arabi, contro gli Usa. Gli Azzurri sono campioni d’Europa in carica e vogliono continuare sulla scia dei grandi risultati dell’ultimo periodo. “So che non è facile estraniarsi dal contorno, ma dobbiamo pensare solamente al rettangolo di sabbia e a nient’altro. Ho chiesto ai ragazzi di rimanere sereni e tranquilli e pensare solo alla partita. Rispettiamo gli Usa, ma dobbiamo pensare a entrare in campo e fare il nostro gioco e questo può avvenire solo se siamo sereni, se scendiamo in campo con la giusta cattiveria agonistica vivendo l’esperienza del Mondiale col massimo distacco rispetto a tutto ciò che ci circonda. Ora viene il bello”, le parole del ct Del Duca.