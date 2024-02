Inter, Gazzetta: Procura Figc ad Appiano Gentile, ascoltati Acerbi e Bastoni

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, gli ispettori della Procura Figc si sono recati ieri ad Appiano Gentile e hanno ascoltato i giocatori dell’Inter Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Il procuratore Giuseppe Chiné ha infatti aperto due fascicoli, uno sul dito medio del difensore ex Lazio ai tifosi della Roma, l’altro sulla presunta telefonata di Simone Inzaghi, squalificato, alla squadra all’intervallo, riferita dal difensore con la numero 95 in un’intervista e subito smentita dal vice Farris per metterci una pezza. In entrambi i casi si potrebbe arrivare a una multa, per il tecnico e per il difensore centrale con la numero 15.